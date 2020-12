Riaprono le casse del Cinema Galleria di Bari per l'idea-regalo degli abbonamenti

Da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre il Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, info: 080.521.45.63) riapre eccezionalmente - solo con la biglietteria e le casse - per la vendita degli abbonamenti a più ingressi. Un'idea regalo diversa dal solito, che anche stavolta la multisala situata nel pieno centro di Bari non ha voluto far mancare al suo pubblico. Regalare quest'anno un abbonamento al Multicinema Galleria non è un semplice dono: significa continuare a donare un’emozione e a sostenere la struttura, nei difficili tempi attuali.

Ci sono tre diverse possibilità di abbonamento, con la facoltà di aggiungere anche una dolce sorpresa: gli ingressi sono validi tutti i giorni della settimana, con il limite di 2 giornalieri; la scadenza per qualsiasi tipologia di abbonamento è il 31 maggio 2022. «Galleria 5 ingressi» è un abbonamento per 5 spettacoli (costo 30 euro, in una scatola regalo con quattro cioccolatini, 27,50 euro senza scatola regalo), «Galleria 10 ingressi» è un abbonamento per 10 spettacoli (costo 55 euro, in una scatola regalo con quattro cioccolatini, 50 euro senza scatola regalo); e poi c'è «Galleria 1 ingresso» (costo 7 euro, per questa tipologia di abbonamento non è prevista la scatola regalo).

Gli abbonamenti si possono acquistare alle casse del cinema da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre (dalle 10 alle 14) e giovedì 24 dicembre (dalle 10 alle 13). Oppure anche on line su multicinemagalleria.18tickets. it: per farlo bisogna essere registrati al portale con un account gratuito, quindi bisogna selezionare «Abbonamenti» nel menù a tendina, e poi selezionare e acquistare l'abbonamento scelto (in fondo alla pagina); infine, scaricare e stampare il pdf con l’abbonamento. Con l'acquisto on line non è possibile avere la scatola con i cioccolatini.