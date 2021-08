Al via 'Castellana letteratura', il territorio narrato, le persone, gli autori

l Circolo dei lettori e degli autori di Castellana Grotte in questo 2021 inaugura il primo anno della rassegna "Castellana Letteratura", grazie alla collaborazione della Pro loco e della Amministrazione Comunale, con particolare riferimento all'assessore alla cultura Vanni Sansonetti, di Antonino Piepoli e della associazione Fuoriluogo.

Tre appuntamenti nella splendida cornice del centro storico, in Largo San Leone Magno, per conversare e conoscere gli autori e le loro opere, in una formula innovativa di incontro che si ripropone di formulare questi eventi in una accezione conviviale e di confronto, come reale punto di contatto tra la letteratura e le persone.

Con la direzione artistica di Nicky Persico, le serate vedranno ospiti tre voci importanti per il loro ruolo di narratori dei luoghi, con la Puglia principale ma non unica protagonista nel panorama letterario.

L'apertura, il 10 agosto, è con Chicca Maralfa, narratrice visionaria e profetica del nostro territorio, insieme a Mariantonietta Malerba, con il suo “Il segreto di Mr. Willer” (Les Flaneurs Ed) per proseguire il 24 con Davide Grittani, artefice e curatore della collana "Dispacci Italiani, Viaggi d'amore in un paese di pazzi"che raccoglie molteplici voci autorali e così racconta i territori, partendo dalla Toscana, poi Lombardia e Puglia, e prossimamente il Lazio, in compagnia dell'editore Alessio Rega, con “La bambina dagli occhi d'oliva” (Arkadia).

Il 31 sarà la volta di Gabriella Genisi, che con il personaggio di Lolita ha descritto magistralmente una pugliesità dirompente e delicata al contempo, portata alla ribalta nazionale anche da una fiction Rai che ha avuto ascolti record, promuovendo il territorio al punto che molti luoghi di ambientazione sono già divenuti meta di visite turistiche, che sarà in compagnia di Grazia Rongo con “La regola di Santa Croce” (Rizzoli).

“La scelta degli autori e di chi converserà con loro, le tematiche sottese e il tipo di approccio di questa rassegna si pongono nell'ottica di rendere gli incontri letterari un catalizzatore di risorse, coinvolgendo le associazioni, svolgendosi nel cuore pulsante, il centro storico, di questa meravigliosa cittadina, e al contempo proponendosi di essere all'insegna del confronto aperto e discorsivo - dichiara Nicky Persico - come preziosa occasione di conoscere meglio gli autori, e di stabilire un contatto osmotico con chi vorrà esserci per trascorrere una piacevole serata che possa arricchire tutti, tenendo la lettura ed i libri al centro, nel loro ruolo più importante: il confronto. Con semplicità, e lievità”.

Gli incontri saranno a partecipazione libera e gratuita con prenotazione, nel rispetto della normativa anti-covid. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “Circolo dei lettori e degli autori Castellana Grotte”.

Sponsor principale dell'evento è la Masseria Luna nel Pozzo di Castellana, insieme ad altre strutture ricettive della zona..

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...