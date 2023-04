Fefè De Giorgi e Vincenzo Fanizza secondo ospiti di Castellana Sport Stories

Secondo appuntamento con Castellana Sport Stories, serie di appuntamenti con interviste ad alcuni tra i personaggi più amati, significativi e importanti dello sport italiano. Dopo il talk di fine marzo con l’ex ct Roberto Donadoni e Renato Olive intervistati da Flavio Insalata, sarà il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo Ferdinando De Giorgi l’ospite di Castellana Sport Stories.

Lunedì 17 aprile 2023, con inizio alle ore 18,30, presso Taverna degli Amici, a Castellana Grotte, assieme a De Giorgi ci saranno anche il commissario tecnico dell’Italia U22 di pallavolo maschile Vincenzo Fanizza (già tecnico della prima squadra e delle giovanili della Materdomini, vincitore di numerosi scudetti under proprio a Castellana) ed Enrico Libraro, oggi schiacciatore in A3 con Marcianise, già giocatore della Materdominivolley.it Castellana dal 2003 al 2008 e dal 2013 al 2015, tra gli atleti con più presenze in serie A2 per quanto riguarda le squadre di Castellana.

Quattro Mondiali (tre da giocatore e uno da allenatore nel 2022), tre Europei (due da giocatore e uno da allenatore nel 2021), tre volte campione italiano (uno da giocatore e due da allenatore), una bacheca di quasi 30 titoli nazionali e internazionali tra campo e panchina (comprese la Champions League e il Mondiale per Club conquistati nel 2019), elemento fondamentale della Generazione di Fenomeni che ha costituito l’ossatura degli azzurri del volley durante gli anni Novanta, De Giorgi ha vestito la maglia della Nazionale per 330 volte tra il 1987 e il 2002 ed è commissario tecnico della nazionale maggiore di volley dal 2011.

L’evento è organizzato da Comune di Castellana Grotte in collaborazione con Materdominivolley.it Castellana Grotte e Servizio Civile Universale di Castellana Grotte.

Saranno il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti e l’assessore comunale allo Sport Fabio Caputo ad aprire la serata con i saluti istituzionali.

Castellana Sport Stories nasce nell’ambito della Consulta dello Sport e sintetizza la rete di collaborazione tra l’assessorato e le tante associazioni presenti sul territorio. Ogni appuntamento sarà aperto al pubblico, agli appassionati e a tutti gli sportivi e sarà caratterizzato anche e soprattutto dalla presenza dei settori giovanili delle società collegate alle discipline di appartenenza dell’ospite.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.