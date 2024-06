Sabato 29 ore 19.00 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO: "Castellaneta la città di Rodolfo Valentino". Castellaneta presenta uno dei più belli e caratteristici centri storici della Provincia di Taranto. Oltre ad un paesaggio mozzafiato dovuto alla presenza di imponenti gravine, è nota per aver dato i natali a Rodolfo Valentino, celebre attore e divo del cinema muto. La visita guidata si svolgerà in notturna partendo dalla chiesa del convento di S. Maria del Rifugio per raggiungere il primo terrazzino panoramico sulla gravina grande. Avremo la possibilità di visitare un antico forno collettivo semi-ipogeo un tempo utilizzato per la panificazione e, successivamente, dopo essere saliti sulla seconda terrazza panoramica, dalla chiesa gentilizia di San Giuseppe percorreremo i bei vicoletti del centro storico illuminati dalla luce dei lampioni.

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: piazza Umberto I (Castellaneta)



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.