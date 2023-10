Al Teatro Piccini omaggio a Calvino del Teatro delle Bambole con lo spettacolo 'Il Castello'

L’omaggio a Calvino, dopo l’apertura il 2 ottobre con Neri Marcorè per il Prix Italia Rai, prosegue nella stagione teatrale Altrimondi 2023_24 del Comune di Bari – Assessorato alle Culture organizzata insieme al Teatro Pubblico Pugliese. Il 9 ottobre al Teatro Piccinni di Bari per la rassegna 100 Calvino (fuori abbonamento) e in occasione dei vent'anni di attività artistica del Teatro delle Bambole, è in programma il debutto nazionale de Il castello, di Andrea Cramarossa. https://www. teatropubblicopugliese.it/100- calvino-il-comune-di-bari- assessorato-alla-cultura- celebra-i-100-anni-di-italo- calvino/

Un viaggio letterario e visionario in una sensibilità d’immaginazione immaginata lungo il sentiero di secoli di preveggenza, di misteri, di labirintiche e tortuose analogie tra l’irrisolto umano e l’adulta ipertrofia di un mondo immaginario. Si scoprono così, attraverso le opere di Italo Calvino, le mille possibilità del vagare tra i labirintici corridoi della fantasia letteraria alla ricerca della soluzione ai rebus combinativi delle narrazioni, bivi continui con conseguenti, infinite, soluzioni, invenzioni, diremmo, così stimolanti per chi voglia avventurarsi nel cosmo inatteso e precipitato della combinazione di eventi.

Il Castello vuol essere un omaggio, dunque, al famoso scrittore italiano, pur non ispirandosi ad alcuna sua opera in particolare, vuol prendere in prestito l’amore per la sperimentazione, la scrittura, forse, un po’ fine a sé stessa, un rimando continuo all’avventurosa voglia di trasgressione, l’amore conciliante per i pensieri lambiccanti. Restare dentro un movimento circolare e vorticoso, come a volersi friggere il corpo su un rovente crogiolo, per poter scoprire, amorevolmente, la passione totalizzante per la leggerezza.

A seguire approfondimento a cura del Prof. Daniele Maria Pegorari - Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica UNIBA

IL CASTELLO di Andrea Cramarossa

(Progetto di ricerca: “Dalla Letteratura al Teatro”)

Omaggio a Italo Calvino.

Con: Giovanni Di Lonardo, Rossella Giugliano, Federico Gobbi, Pierpaolo Vitale.

Regia: Andrea Cramarossa.

Casa Madre: Teatro delle Bambole.

