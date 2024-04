Al Teatro AncheCinema di Bari la presentazione del film 'Castelrotto'

AncheCinema, con la collaborazione del Sudestival, presenta le proiezioni del film CASTELROTTO di Damiano Giacomelli, con Giorgio Colangeli, candidato ai David di Donatello come miglior attore non protagonista per "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi.

Il film verrà proiettato nell’ambito dell’evento speciale di presentazione che si svolgerà giovedì 2 maggio alle ore 20.30 al Teatro AncheCinema di Bari e che prevede la presenza del regista Damiano Giacomelli e del compositore della colonna sonora Peppe Leone, che si esibirà prima della proiezione del film e che parteciperà al dibattito successivo.

Modera il critico Anton Giulio Mancino (Università di Macerata).

Castelrotto è un revenge movie sulle fake news di paese, guidato da un testardo Don Chisciotte di provincia. Un misterioso misfatto scuote la vita di Castelrotto, paesino appenninico da sempre fuori dalla cronaca... e dalla storia. Ottone, ex cronista locale e maestro elementare in pensione, approfitta dell'episodio per riprendere la penna in mano e vendicarsi di un vecchio torto subito. Il suo piano è chiaro: manipolare il racconto del nuovo crimine per far accusare gli uomini che gli hanno rovinato la vita.

NOTE DI REGIA a cura di Damiano Giacomelli

Castelrotto nasce da un interesse per la cronaca locale del mio territorio, l'entroterra maceratese, negli anni immediatamente precedenti il sisma 2016, il periodo in cui anche su scala locale la carta stampata ha ceduto definitivamente il passo alle pubblicazioni online.

Man mano che raccoglievo questo materiale ho iniziato a viverlo attraverso un filtro, una voce che poi è diventata il centro del film. Così è nato Ottone, un maestro decaduto che persegue la sua cieca vendetta personale e nel farlo si riappropria di una vitalità perduta. Come una fisarmonica, il suo viaggio si apre e si chiude continuamente, tra epifanie visionarie e rancori vendicativi, portandolo (e, mi auguro, portandoci) oltre i dualismi da trend topic, dentro un'apparente contraddizione che mi pare sia anche un suo grande contributo di realtà. Determinante è stata l'interpretazione di Giorgio Colangeli, architrave umano e professionale su cui si è retta la lavorazione del film.

Attraverso la finestra di Ottone, la piazza di Castelrotto diventa quasi un cortile domestico, creando una naturale continuità tra pubblico e privato che chi abita i paesi conosce bene.

Così il film si apre a un ampio affresco di personaggi, che in fase di casting abbiamo affidato ad un gruppo misto di attori professionisti e abitanti della zona. Per un film di queste dimensioni produttive, ho avuto la fortuna di poter collaborare con un gruppo di attori straordinari, che ringrazio per la convinta adesione.

Nella costruzione della messa in scena del film ho privilegiato un approccio naturalistico, che mi ha guidato dalla scelta delle location fino al piano inquadrature e alla direzione degli attori.

Uno dei vantaggi nello scrivere, dirigere e produrre un film è che non ti illudi sul campo da gioco in cui lo realizzerai. Sapevo che su Castelrotto avrei avuto una certa misura produttiva e ho cercato di integrarla sin dall'inizio nella mia idea di messa in scena.

Una volta preso atto di questo, è rimasta una grande libertà e il piacere di fare cinema, che hanno reso la lavorazione una delle esperienze più appassionanti della mia vita, condivisa con una troupe di compagni di giochi prima che ottimi professionisti.

INFO EVENTO E PROIEZIONI:

giovedì 2 maggio 2024 | ore 20.30

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

Il film verrà proiettato al Teatro AncheCinema di Bari anche nei seguenti giorni e orari:

lunedì 6 maggio | ore 18.00

lunedì 13 maggio | ore 16.30

mercoledì 15 maggio | ore 13.30

Biglietti qui: bit.ly/CASTELROTTO

Biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema

???? ???/???????? 329 64 99 552

????????? a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del teatro)

???? Disponibili 36 posti per carrozzine con visuale centrale del film. Proiettore Sony 4k ad alta luminosità e impianto audio Array Room Match Bose Professional.