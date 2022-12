Casting call per cortometraggio "L'uomo senza tempo"

CASTING CALL

A.A.A. CASTING CALL SHORT-FILM - PER ATTORI ED ATTRICI Per Short-Film drammatico, intitolato: “L'uomo senza tempo”, prodotto da: “Keep Rolling Film Production”, di cui potete ritrovare la sezione documentaristica sui canali social Facebook ed Instagram.

SI CERCA PER RUOLO:

- LISA: Età scenica 20-30 anni, bella presenza, carismatica, alla mano e risoluta. (Preferibilmente con esperienza)

- PERLA: Età scenica 14-18 anni, piena di vita, frenetica e solare. (Preferibilmente con esperienza)

SI CERCA PER FIGURAZIONI SPECIALI:

- LEONARDO (BAMBINO): Età scenica 7-10 anni, bruno, capelli lunghi, occhi scuri, snello. Serio e dal carattere docile.

- MAMMA LEONARDO: Età scenica 30-40 anni.

INOLTRE SI CERCANO:

- COMPARSE VARIE: Donne e uomini, età 16-80 anni, di qualsiasi genere o etnia.

I Casting si terranno in presenza, il giorno 14 Dicembre 2022, presso la scuola di danza “Nuova Danza Sì” (Via Patrono 5, Bitetto), dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Lo stesso è aperto sia ad Attori professionisti, che non.

Per i ruoli e le figurazioni speciali, si prega di preparare un monologo a scelta del candidato, della durata di max. 5 minuti, da poter visionare in presenza.

Munirsi, inoltre, di: Curriculum Vitae, fotocopia del documento di identità e codice fiscale.

Il prodotto è Low Budget, pertanto non è previsto compenso.

Le riprese verranno svolte nel territorio barese.

I candidati minorenni, dovranno essere necessariamente accompagnati da un genitore o un tutore autorizzato che ne faccia le veci.



keeprollingproduction@gmail.com