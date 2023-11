Casting call spot cinematografico

La Keep Rolling Production cerca te!

Per Spot pubblicitario cerchiamo le figure in descrizione nell'immagine.

Cosa aspetti?

Candidati mandandoci i tuoi dati e due foto (Figura intera e primo piano), alla mail:

keeprollingproduction@gmail.com

Il Casting sarà aperto fino al giorno 18 Novembre.

Chissà, potresti far parte anche tu del nostro nuovo Spot per:

Hemingway Boutique





Il progetto non è retribuito.