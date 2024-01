Casting film drammatico - Lady Breach

A.A.A. Si ricercano, nel territorio pugliese e limitrofo, per l’opera filmica “Lady Breach” prodotto dalla Keep Rolling Production, i seguenti

RUOLI:

Annabruna - Protagonista: Età Scenica: 20-30 anni. Ragazza solare, umile, lavoratrice, determinata verso i suoi obiettivi, con un passato profondo. Fisico sportivo, atletico, capelli possibilmente ricci e scuri, occhi marroni.

Ivan - Fratello: Età Scenica: 25-35 anni. Tratti slavi, possibilmente capelli biondi corti, alto e massiccio. Carattere duro ma buono.

Dina - Mamma: Età scenica:50/60 anni. Signora amorevole, barese, donna del sud, comprensiva nei confronti della figlia, sempre un passo indietro al padre.

Ljuban – Papà: Età scenica: 50/65 anni. Tratti slavi. Carattere duro. Orgoglioso. Lavoratore.

Italo - Primo Maestro MMA: Età scenica: 30/40 anni circa, fisico atletico e barba curata. E’ un personaggio deciso sulle sue scelte.

Agostino - Secondo Maestro MMA: Età scenica: 30/35 anni, fisico robusto ma ben piazzato, pacioccone, viso rotondo, capelli biondi e barba.

Ruoli secondari:

Amica 1/Amica 2: Ragazze età scenica: 18/25 anni. Amiche d’infanzia di Anna. Caratteristiche fisiche varie.

Figurazioni:

Barman: Ragazzo età scenica: 18-25 anni. Caratteristiche fisiche varie.

Due ragazzi seduti al tavolo: Compresi tra i 25/30 anni. Caratteristiche fisiche varie.

Coach Phoenix: Uomo, età scenica: 30 anni. Caratteristiche fisiche varie.

Comparse:

Signora: Età scenica: 60-70 anni.

Nipote: Età scenica: 8-12 anni.

Comparse varie: Uomo/Donna. Età scenica: 18 – 60 anni, caratteristiche fisiche varie.

Comparse con fisico atletico: Uomo/Donna. Età scenica: 18-60 anni.

I CASTING SI SVOLGERANNO NEI GIORNI 18 E 19 GENNAIO 2024, PRESSO L’ EX CONVENTO DEI DOMENICANI A BITETTO, IN PIAZZA UMBERTO I”, in presenza dei Registi del Film.

Si richiede in sede di casting, Curriculum, Fotocopia del Documento di Identità, Codice Fiscale, ed un monologo di massimo 5 minuti per i ruoli principali.

Il progetto è retribuito SOLO per i ruoli PRINCIPALI E SECONDARI.



keeprollingproduction@gmail.com