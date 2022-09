Cavalleria rusticana al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari

€ 15 (intero) - € 13 (ridotto over 65 anni) - € 10 (ridotto under 30 anni)

Sabato 5 ore 20.45 + Domenica 6 Novembre 2022 ore 19.30

Teatro comunale Niccolò van Westerhout

CAVALLERIA RUSTICANA

Atto unico di Pietro Mascagni

libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci,

tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga

SANTUZZA – Tina D’Alessandro

TURIDDU - Ugo Tarquini

ALFIO - Pedro Carrillo

LOLA – Angela Bonfitto

MAMMA LUCIA – Michela Iallorenzi

Benedetto Montebello Maestro concertatore e direttore

Racconto di e con Cristian Levantaci

Produzione Orchestra Ico Suoni del Sud







«A te la mala Pasqua, spergiuro!», dice profeticamente Santuzza quando si scaglia contro l’infedele Turiddu, a sua volta sedotta dal gagliardo Turiddu, ma poi schernita e abbandonata dallo spavaldo giovinotto, interessato alla bella Lola, moglie del carrettiere Alfio. L’opera narra, infatti, dell’infatuazione di Turiddu per la bella Lola, alla quale il giovane contadino, «prima d’andar soldato», aveva promesso eterno amore. La situazione si complica quando Turiddu torna un anno dopo, trovando la bella Lola maritata con compare Alfio. Ed è per dispetto nei confronti di Lola che Turiddu seduce Santuzza, una giovane del paese, che presto trascurerà non appena Lola si riavvicinerà a lui, venendo meno al voto coniugale. Santuzza si sentirà offesa ed oltraggiata, così si recherà prima da Lucia, la madre di Turiddu, svelandole la trama ordita dal figlio. Dopodiché, rivelerà ad Alfio la tresca amorosa tra Turiddu e sua moglie. Un disonore che dovrà essere pagato con la morte in un duello nel quale a soccombere sarà compare Turiddu.