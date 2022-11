Alla Casa di Pulcinella in scena 'Celeste la fiaba dei colori'

In occasione della giornata dei Diritti dell'Infanzia il Granteatrino è lieto di presentare Gianni Franceschini con lo spettacolo

CELESTE LA FIABA DEI COLORI

I colori dell’arcobaleno sono i protagonisti di questo spettacolo che parla con tono lieve ai bambini più piccoli di temi importanti quali diversità e inclusione.

Sabato 19 e domenica 20 novembre ore 18.00

Teatro Casa di Pulcinella

Consigliato dai 3 anni

Un allestimento firmato da Franceschini Performingarts, capace di trattare con semplicità i temi della diversità, dell’inclusione e dell’integrazione. Scritto, diretto e interpretato dall’artista Gianni Franceschini, griffe fra le più innovative e creative della scena nazionale del Teatro di Figura, lo spettacolo è frutto di un lavoro d’equipe in cui trovano spazio e valore anche ‘drammaturgico’ le scene di Gianni Volpe e le figure di Marisa Dolci, valorizzate dal light design di Giancarlo della Chiara. Come sempre nelle messe in scena di Franceschini Performingarts un ruolo specifico è affidato alle musiche, inestricabilmente legate all’animazione, alla pittura dal vivo e alla narrazione. Protagonisti assoluti dello spettacolo sono i colori dell’arcobaleno: lo spettro cromatico dell’arc-en-ciel, con i significati di ciascuna sfumatura, e conseguenti risvolti antropologici, folkloristici, psichici, pedagogici e didattici. Attraverso la metafora della storia di Celeste – il colore dell’arcobaleno che dopo un viaggio iniziatico fatto di realtà ancora sconosciute e ostacoli da superare riuscirà ad essere accettato – lo spettacolo parla dunque dell’altro e della sua accettazione e integrazione. I linguaggi espressivi utilizzati in scena sono testimonianza della ricerca dell’artista sul ruolo della pittura estemporanea, dal vivo, nell’ambito drammaturgico e teatrale. Le azioni sono così completate dalla creazione dal vivo di scene dipinte, di sensazioni ed emozioni date da ornamenti, colori, segni che vengono realizzati direttamente sulla scena.

Biglietti in vendita su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati Vivaticket. Presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il sabato e la domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Ingresso € 8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni. Ingresso ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 paganti.