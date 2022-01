'Celestina e la luna' in scena alla Cittadella degli artisti di Molfetta

Un racconto sulla forza di volontà delle giovani donne, capaci di raggiungere qualsiasi risultato, anche solo con l’immaginazione, arriva alla Cittadella degli Artisti di Molfetta. Domenica 16 gennaio alle ore 18 si rinnova l’appuntamento con gli spettacoli dedicati alle famiglie: il laboratorio urbano ospita lo spettacolo Celestina e la luna, produzione Teatri di Bari / Crest, in collaborazione con Progetto Senza Piume, che ha debuttato all’ultima edizione del Festival Maggio all’Infanzia.

Damiano Nirchio e Anna De Giorgio firmano una favola carico di buoni sentimenti, con protagonista Celestina, una bambina con un’immaginazione senza confini, sempre persa dietro progetti inverosimili o imprese strampalate. Ma le sue doti così speciali le costano tanta solitudine e gli sfottò anche pesanti degli altri ragazzini. Unica amica possibile, e necessaria, è Amie, un’amica immaginaria che da tempo la affianca in ogni impresa, anche utopica, come appunto raggiungere la luna. Una storia di formazione, come ricordano i due registi: “le qualità, gli strumenti, le “armi” che la piccola protagonista deve affilare per vincere le difficoltà, sono reali e la costringono ad una evidente crisi e ad un necessario sviluppo che al risveglio-ritorno la troverà diversa, cresciuta e consapevole dei propri mezzi e della propria identità”.

Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro. Disponibili al botteghino della Cittadella (via Bisceglie 775) e sul circuito Vivaticket.com. Botteghino attivo tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Per info: 39 3921638782 / info@cittadellartisti.it. E per chi possiede la cashback card di Teatri di Bari, riavrà il 3% del prezzo d'acquisto di biglietti e abbonamenti, oltre a cashback su migliaia di esercizi convenzionati al circuito myWorld. È possibile iscriversi sul sito myworld.com e scaricare l'app myWorld Benefits (disponibile negli store Ios e Android). Il programma completo della Stagione 2021.22 in Cittadella sul sito www.teatridibari.it.