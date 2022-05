L’A.S.D. Libertas Cellamare, storica società sportiva presente da oltre 40 anni sul territorio comunale,l' A.P.S. Stattitu! Associazione dedita alla disabilità e volontariato con la preziosa collaborazione dell' Aps Amici Fontana Romano, sono pronte alla partenza della prima edizione della Cellamare in Corsa – Insieme per la solidarietà.



L’edizione 2022, si terrà domenica 8 maggio con partenza alle ore 10.00 (raduno ore 9:00) e consisterà in una corsa non competitiva e inclusiva, organizzata dall’ unione delle due realtà associative con il Patrocinio del Comune di Cellamare.



Il fine dell’evento è la sensibilizzazione alle tematiche della disabilità e dell’inclusione sociale, il ricavato sarà interamente devoluto a finanziare l’acquisto di una giostra inclusiva, nell’ambito del progetto della rete delle Comunità sensibili alle disabilità e diversità promosso dall’APS Stattitu!.



Il percorso della Cellamare in Corsa, avrà come partenza e arrivo Piazza Risorgimento e si articolerà nelle principali strade cittadine per una distanza complessiva di circa 4 km.



La scelta degli organizzatori di puntare ad una gara non competitiva/ inclusiva nasce dalla volontà di garantire la più ampia partecipazione, senza alcuna competizione dettata da classifica e attenzione ai tempi di gara ma solo dalla voglia di divertirsi insieme in una grade festa di comunità.

I più allenati potranno liberamente ripetere il percorso fino al termine della manifestazione.

Non mancheranno durante l’evento: il ricco ristoro finale, i premi e l’animazione con la partecipazione straordinaria di Mauriccio DJ.

La quota di partecipazione è definita in un contributo di 7 euro e darà diritto alla classica t-shirt e pettorale da indossare il giorno della gara oltre al pacco gara firmato Dechatlon.

Le adesioni si raccolgono presso il comitato ubicato in piazza Aldo Moro 30, a Cellamare tutti i giorni, dalle 17:30 alle 20:00.