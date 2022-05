Cello in voice, viaggio nella musica da film per duo voce e violoncello

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 2 giugno 2022 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce si accendono le luci su “Cello in Voice” insieme alla voce di Luciana Negroponte e al violoncello di Mario Petrosillo.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per regalarsi un affascinante viaggio nella musica da film e nella storia dei film: la voce e il violoncello eseguiranno non solo brani tratti dalle più famose colonne sonore di tutti i tempi, ma daranno corpo anche a monologhi tratti dagli stessi film e a testimonianze di autori italiani e internazionali.



Tutto affidato al raffinato ed evocativo duo composto da Luciana Negroponte, definita dalla critica una delle migliori cantanti gospel italiane, una carriera iniziata a soli 14 anni che la vede impegnata in tutta Italia in concerti e musical, e una specializzazione nelle tecniche vocali conseguita con i più grandi esperti del settore, accompagnata al violoncello e al pianoforte da Mario Petrosillo, primo violoncello dell’Orchestra sinfonica della Provincia di Bari, collaborazioni con artisti del calibro di Uto Ughi, Ennio Morricone, Lucio Dalla, apparso su reti Rai e Mediaset e una ventennale esperienza come arrangiatore e docente di Violoncello e Canto.