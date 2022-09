Cena in bianco a Noicattaro

Si terrà il 10 Settembre a Noicàttaro la Cena in Bianco 2022. La cittadina pugliese diventerà per una sera una camera da pranzo a cielo aperto dove i commensali saranno attori di una pièce a tavola unica ed affascinante.



È partita da Torino nel 2012, per poi diffondersi da nord a sud riempiendo le piazze di tutto lo stivale. Un modello di convivialità, di socialità, di vivere la strada e il territorio alternativo e affascinante.



Tutti possono partecipare, grandi e piccini, in maniera totalmente gratuita. È necessario portare tutto da soli, vestirsi di bianco, organizzarsi con tavoli, sedie, cibo, tovagliato e, naturalmente, far partire il passaparola!



Ad animare la serata sarà una combo già conosciuta ed apprezzata durante le precedenti edizioni:

Dai club e discoteche pugliesi più rinomate, in consolle Sergio Daka Dj; al microfono il noto animatore e speaker di Bari e Provincia Lorenzo Pantaleo.



Regolamento

Le regole da rispettare sono semplici:



Tutti indosseranno abiti bianchi, secondo il “dress code total white”.

Sono vietati indumenti di qualsiasi altro colore o con scritte colorate.

Ogni partecipante dovrà portare sedie bianche, tavoli rettangolari o quadrati, tovaglie e tovaglioli bianchi di stoffa, stoviglie di ceramica bianche, bicchieri di vetro, posate in metallo, cibi, acqua in caraffe o bottiglie di vetro.

Saranno vietati carta, plastica, lattine.

Saranno gradite candele, centrotavola, fiori, palloncini, tutto rigorosamente bianco per abbellire il proprio tavolo con sobrietà ed eleganza.

Non sarà necessario cucinare in bianco, quindi ognuno potrà preparare cosa preferisce.

Sarà necessario portarsi dei sacchi per raccogliere i rifiuti. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e portati via da ognuno.

I tavoli dovranno essere imbanditi entro le 19:30. Tutto il materiale di riserva che rimane nelle borse o nelle ceste andrà riposto sotto i tavoli.

Sono vietati gazebo, ombrelloni, fornelli da campo, braci o altro.

La location dell’evento sarà comunicata due giorni prima ai partecipanti.



Alle 20:30, al segnale convenuto (lo sventolio dei tovaglioli) inizierà la cena da favola.



Per l’ottima riuscita dell’evento invitiamo tutti i partecipanti a rispettare le regole.



Le prenotazioni dei tavoli o richieste di informazioni possono avvenire via mail noicattarobianca@gmail.com o via whatsapp al 3937295298; verranno raccolte entro e non oltre il giorno 8 Settembre 2022 per poter definire ed organizzare lo spazio necessario.