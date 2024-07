A Palese la 2^ edizione de “La Cena nel borgo… Sotto le luminarie!”

Per il secondo anno consecutivo sarà la cena in bianco in chiave palesina a dare avvio ai festeggiamenti in onore del Patrono, San Michele Arcangelo, previsti nei giorni 8-12 Agosto prossimi.

L’anno scorso la prima edizione della manifestazione ha superato la prima prova a pieni voti, meravigliando finanche i più scettici: circa 60 tavoli distribuiti su Piazza Magrini e Corso Vittorio Emanuele con più di 600 partecipanti. Un evento inedito sul territorio palesino che il Comitato Festa Patronale ha personalizzato, organizzandolo sotto la favolosa galleria di luminarie che adorna il centro del borgo nei giorni della storica Festa Patronale. Un grande momento caratterizzato da convivialità e allegria, in cui i partecipanti, di bianco vestiti, hanno allestito scintillanti tavolate (è indetta anche una gara per individuare i tavoli più eleganti e originali con tanto di premio) per vivere una serata definita “memorabile” dai più. Il tutto condito con animazione di vario genere. Tra i partecipanti non solo palesini (autoctoni o “adottati”) ma anche ospiti provenienti da Santo Spirito, Bitonto, Bari e persino Andria; presenti anche le associazioni del territorio.

Pertanto, a grande richiesta, giovedì 8 Agosto 2024 alle ore 21.00 avrà luogo la 2^ edizione dell’evento. Il regolamento completo di tutte le info può essere consultato al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1oVgNjBRMJiWOJvhXhT2awLd1yNWCfG7v/view?fbclid=Iw ZXh0bgNhZW0CMTAAAR16_NorEO3YPARHab6ndwwW7pjtqXgmqckzmMiEdHjzhBA7rWWXSAkqWY_aem_WGvAIzhVM pDB0TbbKRPAgA

Le prenotazioni saranno possibili a partire dalle ore 20.00 di lunedì 8 Luglio; in link utile sarà pubblicato sulla pagina Facebook “Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo Palese”.