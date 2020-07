Cena paella e sangria da Eataly Bari

Tra i piatti più conosciuti e amati della Spagna, c’è la Paella. Da Eataly celebriamo la ricetta tradizionale, accompagnati dallo spirito vivace e fresco della Sangria per una serata speciale e all’aperto sulla nostra Terrazza. Partecipa alla grande cena Paella e Sangria con il miglior pescato italiano, scelto dal grande esperto Nando Fiorentini, responsabile delle Pescherie di Eataly. In abbinamento la tradizionale bevanda alcolica spagnola, preparata con vino rosso e frutta.

Il menù:

Gamberi alla catalana

La grande paella con scampi, gamberi, cozze, vongole, calamari e dadolata

Churros

In abbinamento:

Sangria preparata con vino rosso della nostra enoteca e frutta di stagione



