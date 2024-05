'Cena dei Popoli' a Valenzano, una serata di accoglienza e condivisione con gastronomia, musica e spettacoli

L’ordine Francescano Secolare (OFS) Santa Maria di San Luca di Valenzano, in collaborazione con le realtà associative e culturali presenti sul territorio, organizza per il 31 maggio 2024 ‘La cena dei Popoli’ dal tema #RAc-Coglierelabellezzanelladiversità. Tale evento sarà preceduto mercoledì 29 maggio da una tavola rotonda durante la quale si approfondirà, con degli esperti, il tema dell’accoglienza.

Il 31 maggio, in Largo Frate Francesco, saranno allestiti 10 stand gastronomici che rappresenteranno i vari continenti, alcuni suddivisi in zone, nord, sud e centro. Ogni stand è stato affidato a due o più associazioni, delle quali almeno una formata da stranieri, che si adopereranno per preparare piatti tipici del continente loro affidato. La serata ha fini benefici, tutto il cibo preparato verrà offerto dietro un contributo libero e volontario. Quanto sarà raccolto verrà devoluto all’associazione ‘Agebeo gli amici di Vincenzo’ che accoglie famiglie straniere con bambini malati oncologici.