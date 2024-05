Cena di Quartiere, un evento all'insegna di convivialità, buon cibo e allegria

Arribva una serata indimenticabile di convivialità, buon cibo e allegria con la prima Cena di Quartiere che si terrà il 31 Maggio sul piazzale della Parrocchia San Giuseppe!

Appuntamento il 31 Maggio alle ore 21:00 sul Piazzale della Parrocchia San Giuseppe

La Cena di Quartiere è l'occasione perfetta per riunirci e condividere un momento speciale insieme alla nostra comunità. Sarà una serata all'insegna del buon cibo, della musica e del divertimento, dove potremo rafforzare i legami tra di noi e creare nuove amicizie.

Menu: Abbiamo pensato a un buffet condiviso, dove ognuno porterà qualcosa e allestirà al meglio il tavolo assegnato con fiori, tovaglie ecc.

IL TAVOLO PIU' BELLO A FINE SERATA VINCERA' IL PRIMO MADONNELLA AWARD.

Prima della cena, vi invitiamo a partecipare alla messa in via Spalato alle ore 19:00, seguita da una processione lungo Via Dalmazia e Via Vaccaro, che si concluderà con la benedizione solenne della Madonna sul piazzale.

?????????? ????????????? ? ??????? ?? ?????.

Come?

????? ?? ????????? ???????? ?? ?????????? ????????? ????, ???????, ?????? ?? ???????? ? ?? ?????? ?? ????????????.

? ????? ???? ????????

ALLESTIMENTI A CURA DI SAVERIO VERONICO CREAZIONI FLOREALI