Una cena per ricordare i 40 anni della legge sull'affidamento familiare e sull'adozione

L’Associazione Famiglia per tutti OdV e la Comunità dei Frati del Santuario di Sant’Antonio di Bari domenica 14 maggio 2023 alle 20:30 organizzano “Vieni a cena con noi? Insieme col grembiule per servire l’accoglienza”, presso la piazzetta Sant’Antonio a Bari. Con il Patrocinio del I Municipio di Bari.

Una serata di socializzazione di famiglie e minori in favore dell'accoglienza per festeggiare i 40 anni della legge 184/83 sull’affidamento familiare e sull’adozione.



Per partecipare e cenare tutti insieme sulla piazzetta, per fare festa, l’associazione e i frati invitano volontari e famiglie a portare tutto l'occorrente da casa, con la raccomandazione di indossare il grembiule quale segno di servizio per condividere il cibo al proprio tavolo.



Occorrente per la cena: