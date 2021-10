Il Nuovo BallettO di ToscanA a Bari al Teatro Piccinni con “Cenerentola” 

Il Nuovo BallettO di ToscanA sarà a Bari al Teatro Piccinni il 27 ottobre (ore 21) con “Cenerentola” per l'ultimo appuntamento della 79ª stagione per la rassegna “TeatroDanza Mediterraneo” della Camerata Musicale, un recupero dopo l'annullamento dello scorso marzo a causa della pandemia. La nuova produzione del Nuovo BallettO di ToscanA (diretto da Cristina Bozzolini) con la coreografia di Ji?í Bubeni?ek sulla celebre partitura di Sergei Prokof’ev qui rivista in chiave moderna. Ji?í Bubeni?ek, firma anche regia, drammaturgia e scene. I costumi sono di Nadina Cojocaru. In questa nuova versione del balletto, Bubeni?ek ha scelto di seguire non la più popolare versione di Perrault ma la riscrittura del racconto fatta nel 1800 dai Fratelli Grimm, sostituendo così gli elementi più classici della favola con elementi più simbolici e metaforici ma conservando però la trama e i personaggi che tutti conosciamo: le sorelle, la matrigna, il principe. E proprio seguendo la lettura dei Grimm il coreografo ha immaginato Cenerentola come una ragazza coraggiosa, forte e gentile, coi suoi sogni che memore degli insegnamenti della madre ormai scomparsa, che continua a proteggerla e ad accompagnarla spiritualmente nel suo percorso di crescita supera i cimenti e le fatiche cui viene sottoposta e sarà premiata dall’incontro con il principe. Dice Bubeni?ek: “Cenerentola crede talmente al sogno da realizzarlo”. Praghese, figlio di due artisti circensi, insieme al fratello gemello Otto, Ji?í Bubeni?ek è stato uno dei più carismatici artisti della scena ballettistica mondiale: vibrante, intenso, forte, versatile tanto tecnicamente che nei registri attoriali da regalare agli annali alcune imprescindibili “prese di ruolo” come l'emblematico Nijinsky nell'omonimo balletto creato da John Neumeier. Purista classico, ma con attacco contemporaneo, eclettico e curioso, Ji?í Bubeni?ek inizia presto a sperimentarsi come coreografo e a oggi ha già creato lavori per compagnie di tutto il mondo, mostrando una chiara propensione per le coreografie narrative e drammatiche. È la prima volta che affronta un titolo del repertorio – con una compagnia “indipendente” come il Nuovo Balletto di Toscana.

Chi acquista o prenota l'acquisto a prenotazionidab@gmail.com dello spettacolo "Bayadère" del BallettO di ToscanA avrà diritto al biglietto ridotto dello spettacolo “Cenerentola” del BallettO di ToscanA il 27 ottobre al Piccinni nell'ambito della 79° Stagione della Camerata Musicale Barese.

Per tutti gli spettacoli si chiede al pubblico di arrivare a teatro con largo anticipo per permettere agli organizzatori di rispettare tutti i protocolli di sicurezza e attendere l’inizio dello spettacolo. A tal proposito si ricorda che l'ingresso ai luoghi di spettacolo è consentito solo esibendo una delle Certificazioni verdi Covid-19 o “Green Pass” (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2).

BIGLIETTERIA

Teatro Piccinni – per lo spettacolo del 28 Ottobre - Bayadère

INTERO RIDOTTO Poltrona Platea, Palchi I e II Ord. centrale € 18 € 12 Posto Palco I e II Ord. Laterale / Posto Palco III e IV Ord. Centrale € 15 € 10 Posto Palco III e IV Ord. Laterale € 12 € 8 Loggione € 6

Chi acquista o prenota l'acquisto a prenotazionidab@gmail.com dello spettacolo "Bayadère" del Balletto di Toscana avrà diritto al biglietto ridotto dello spettacolo “Cenerentola” del Balletto di Toscana il 27 ottobre al Piccinni nell'ambito della 79° Stagione della Camerata Musicale Barese.

Biglietti riduzioni - PICCINNI

Le riduzioni per gli spettacoli al PICCINNI saranno concesse solo a gruppi di almeno 10 persone, agli abbonati alle Stagioni teatrali 2019/20 e 2021/2022, possessori di biglietto per DAB 21 al Kismet, studenti del liceo coreutico, allievi scuole di danza, studenti UNIBA e BIG LOVERS, ai possessori di un biglietto per "Cenerentola" del BallettO di ToscanA programmato il 27 ottobre nell'ambito della 79° Stagione della Camerata Musicale Barese al Teatro Piccinni.

Vendita dei Biglietti

Per Bayadere si accettano prenotazioni telefoniche e via mail ai seguenti contatti: tel. 389.2389142; mail: prenotazionidab@gmail.com

È possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita VivaTicket e la sera di spettacolo presso il botteghino del teatro a partire dalle ore 17:30.

Biglietti Camerata Musicale Barese

Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici della Camerata infotel 080/5211908, sul sito www.cameratamusicalebarese

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...