Centenario della morte Di Vagno, a Conversano il Certamen delle scuole pugliesi

Sono 32 in tutto gli studenti e le studentesse che martedì 12 aprile 2022, parteciperanno al “Certamen Giuseppe Di Vagno”, nel Liceo classico “Domenico Morea” in via Morgantini 1 a Conversano, lo stesso Liceo frequentato da Di Vagno all’inizio del secolo scorso. Un evento organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dell’assassinio del primo parlamentare italiano vittima della violenza del fascismo , colpito a morte il 25 settembre del 1921, e che rientra nel programma messo a punto dalla Fondazione Di Vagno e dal Comitato nazionale del Centenario.

Trentadue alunni, provenienti da 11 scuole secondarie di secondo grado, selezionati tra quanti hanno partecipato a un primo Certamen interno. Arriveranno da Bari, Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Maglie e Taranto.

Si confronteranno sulla lezione di impegno civile di Giuseppe Di Vagno per la democrazia e la libertà, sulla memoria dell'antifascismo, sulle tematiche della storia del lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori.

Le scuole sono interlocutori privilegiati in un percorso siglato all’apertura del Centenario e promosso dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della morte di Giuseppe Di Vagno: un Accordo di Rete fra gli istituti scolastici pugliesi (capofila della Rete è proprio il Liceo “Simone - Morea” di Conversano) che ha lo scopo di creare incontri formativi che approfondiscano il “blocco storico 1919-1922” e lo studio delle condizioni sociali ed economiche all’interno del quale si collocò l’assassinio di Giuseppe Di Vagno (1889-1921). L’Accordo di Rete è stato costituito con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e con l’adesione e partecipazione del Corso di Storia del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Bari.

Ad esaminare gli elaborati sarà una commissione presieduta dal prof. Giuseppe Moro, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Di Vagno e direttore del Dipartimento di Scienze politiche all’Università di Bari; composta dal prof. Pasquale Guaragnella italianista, emerito dell’Università di Bari; dalla prof.ssa Annastella Carrino responsabile del Corso di Storia del DISUM dell’Università di Bari; dal prof. Antonio Bonatesta docente di storia contemporanea dell’Università di Bari; dalla prof.ssa Rosanna Pucciarelli e dal prof. Giuseppe Teofilo docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari.

La cerimonia di apertura del Certamen inizierà alle 9.30 con i saluti della prof.ssa Angela Borrelli dirigente del Liceo “Simone – Morea”, del presidente della Fondazione Di Vagno Gianvito Mastroleo componente del Comitato Nazionale, del sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, di Giuseppe Silipo direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, di Giuseppina Lotito dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’ambito territoriale della provincia di Bari.

Interverranno anche Antonio Laruccia, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Conversano e i dirigenti degli Istituti partecipanti al Certamen.