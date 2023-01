'Cera una volta Natale', il format innovativo di Polignano a Mare: gli ultimi eventi in programma

Volge al termine il programma di eventi di Cera una volta Natale, il format innovativo di Polignano a Mare, che da metà dicembre sta animando il centro storico e una serie di punti del “paese nuovo” attirando migliaia di turisti da tutta Italia e non solo. I prossimi appuntamenti sono in programma per il 6 e 7 gennaio.

Si comincia venerdì 6 gennaio quando dalle 11.00 alle 19.30 ad animare le vie del centro storico sarà il “Festival dei giochi in Tour” - Tappa di Polignano a Mare, a cura dell’Associazione Culturale CasArmonica. Grandi e piccini potranno divertirsi tra “Shanghai e scacchi giganti”, “Jamme Salame – La Campana”, “Il salto alla corda”, “Megabiglie quercetti – La pista delle Biglie”, “La cuccagna dei piccoli”. E poi ancora le “Danze francesi” - Danze collettive in cerchio a cura di Jules Ferrè, i “Giochi di strada” come “Li curre” – le trottole, “Li palline” – Le biglie, “Li pitruddi” – le 5 pietre, “1-2-3 stella”, “Li stacchie” – le pietre piatte, la gara dei fischi, le cerbottane. Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 ci sarà “Il biliardone umano” e dalle ore 19.00 alle ore 19.30 sarà la volta del “Grande tiro alla fune”. Tra gli eventi “Extra” invece, alle 20.30 in piazza Caduti di via Fani è in programma il concerto del gruppo musicale EM3, una cover band di musica italiana e straniera in esibizione live.

Sabato 7 gennaio a partire dalle 18.00 andranno in scena lo spettacolo itinerante “Note di strada” a cura della Compagnia Teatrale Accademia Creativa e “Fire show – Di fuoco e di luce” a cura della Compagnia Teatrale Accademia Creativa.

Cera una volta Natale è un ricco programma di spettacoli dal vivo e di iniziative culturali che il Comune di Polignano ha deciso di realizzare a cavallo dell’intero periodo natalizio, affidando l’organizzazione e la direzione artistica al Teatro Pubblico Pugliese, consorzio di cui il Comune è socio, in collaborazione con l’associazione Albergatori Polignano a Mare, l’associazione Ristoratori Polignano a Mare, l’Unione Commercianti Polignano, l’Upsa Confartigianato Polignano e A.ge.V. - Associazione generale di Volontariato sezione di Polignano a mare, gli istituti comprensivi di Polignano a Mare e l’Istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Russo di Monopoli.

Tutti i dettagli e gli appuntamenti, con le schede degli spettacoli e la mappa di dove si svolgono sono su www.ceraunavoltanatale.it

