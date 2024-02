'La cerva fatata' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

LA CERVA FATATA del Teatro dei Colori in scena Teatro Casa di Pulcinella il 3 e 4 febbraio ore 18.00.

Racconti di mirabilie, meraviglie e metamorfosi

Sulla scena un libro coloratissimo prende vita e i personaggi si trasformano in un modo nuovo ed antico: i principi sono volpi, le gatte sono cenerentole, le statue prendono vita, le addormentate non si vogliono svegliare.

In una piazzetta piena di gioiosa confusione, una giovane inizia a raccontare una storia, e nel racconto si trasforma in una vecchia, in una maga, in una principessa, in un giullare ridanciano e scostumato! E dalla piazzetta chiassosa eccoci trasportati nel folto del bosco, nella casa dell’orco, nel castello di cristallo in fondo al mare… Mirabilie meraviglie e metamorfosi, tratte dal racconto che ha generato tutti gli altri racconti, dalla luce all’ombra, e poi di nuovo, dall’oro alla fuliggine, dall’alto al basso, dall’ingiustizia alla giustizia.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento. Infotel.080 534 4660