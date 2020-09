Al Castello Svevo l'Egittologo Giacomo Cavillier con il suo libro "Champollion in Egitto, diario di una spedizione scientifica"

Sabato 3 ottobre, nell’ambito del programma di aperture straordinarie serali del Castello Svevo di Bari, nella Sala Conferenze, alle ore 20.45, Giacomo Cavillier, l’Egittologo e Direttore della missione archeologica a Luxor, presenterà il suo ultimo volume "Champollion in Egitto, diario di una spedizione scientifica" (Editrice Kemet di Torino). L’introduzione e il dialogo con l’autore sarà a cura dell’Arch. Alessandra Mongelli, Direttrice del Castello.

Il libro narra l'esperienza professionale ed umana del decifratore dei geroglifici a capo di una spedizione scientifica nella terra dei faraoni nel 1828-1829. Nel testo confluiscono efficacemente la descrizione delle tappe e delle scoperte della spedizione e gli episodi che rivelano l'emozione dello studioso dinnanzi a quei monumenti e a quei siti archeologici, faticosamente studiati ed interpretati a Parigi prima della partenza, ed ora visibili nel loro splendore.

Alessandria, Il Cairo, Beni Hassan, Dendera, Abido, Luxor, Esna, Assuan, File e sino ad Abu Simbel e Wadi Halfa, tutti siti esplorati e interpretati da Champollion ai fini della loro nuova riscoperta quali centri della regalità faraonica.

Sulle tracce e sul solco di Champollion, i nuovi pionieri dell'Egittologia e lo stesso Egitto di Mohamed Ali avviarono il loro percorso verso la modernità con la consapevolezza di un glorioso passato.

L’ingresso al monumento durante la serata di apertura straordinaria (dalle ore 19.30 alle ore 22.30, con ultimo accesso alle ore 21.30) prevede il costo ordinario del biglietto ed è concesso a 40 persone per fascia oraria più 40 partecipanti alla conferenza, al fine di rispettare le necessarie misure di distanziamento anti-Covid19. Pertanto, per partecipare alla conferenza è necessaria la prenotazione – entro le ore 12.00 di venerdì 2 ottobre – scrivendo una mail all’Ufficio Direzione Castello (drm-pug.castellodibari@ beniculturali.it). Ad ogni mail pervenuta per tempo, verrà inviata una mail di risposta per la conferma della disponibilità dei posti.

Informazioni per il pubblico

Data: sabato 3 ottobre

Orario complessivo: 19.30 – 22.30 (ultimo ingresso del pubblico alle ore 21.30)

Numero massimo di visitatori consentito: 40 persone per fascia oraria + 40 partecipanti alla presentazione in Sala Conferenze

Durata dell’evento: Presentazione del libro dalle ore 20.45 alle ore 22.00 in Sala Conferenze

Costo d’ingresso: biglietto al costo ordinario (€ 6.00 intero; € 2.00 ridotto; gratuità per le categorie previste dalla legge)

Prenotazione e modalità: non necessaria la prenotazione per l’accesso al monumento; obbligatoria la prenotazione per la partecipazione alla presentazione, scrivendo una mail all’indirizzo drm-pug.castellodibari@ beniculturali.it

Misure anti-contagio previste: Nel rispetto delle misure preventive adottate per il rischio COVID-19, prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea di tutti i visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5°C. All’ingresso del monumento, saranno a disposizione dei visitatori dei dispenser per l’igienizzazione delle mani. Tutti i visitatori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina per tutta la durata della visita e degli eventi proposti, secondo le disposizioni contenute nell’ultimo DPCM del 7/09/2020 (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020), che prevede l’utilizzo dei dispositivi di protezione, correttamente indossati dal mento fin sopra il naso, in tutti i luoghi pubblici chiusi ed anche in tutti i luoghi aperti ove non fosse possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni e dei disabili le cui condizioni siano incompatibili con l’utilizzo prolungato della mascherina.