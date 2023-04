A Bari arriva Charlotte M., la giovane artista manifesto della GenZ e idolo glam dei giovani: appuntamento al Centro Mongolfiera Santa Caterina

Il prossimo 22 aprile a partire dalle ore 16.30, la giovane e popolarissima artista Charlotte M., content creator e star del web, doppiatrice del recentissimo ‘Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico’ e protagonista del film ‘Charlotte M. Il Film - Flamingo Party’, sarà ospite d’onore al Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina per incontrare i suoi fan, cantare, firmare autografi e fare selfies. Dopo quattro libi, quattro canzoni e i recenti successi come attrice e doppiatrice, la quindicenne toscana seguitissima su TikTok, Youtube e Instagram, non si ferma e oltre al film, che racconta la storia di un gruppo di adolescenti impegnati a salvare un’oasi protetta di fenicotteri, dal prossimo autunno sarà anche in tour teatrale con uno show di grande impatto che farà tappa nelle principali città italiane.

L’evento al Centro Mongolfiera Santa Caterina, organizzato da Blu Iris Eventi di Bologna, agenzia che segue la presenza di Charlotte M. nei Centri Commerciali di tutt’Italia, vedrà anche la partecipazione del giovane cantante Ascanio che insieme a Charlotte M. canterà alcuni brani.

Charlotte M., che è molto legata al suo giovane pubblico, è ansiosa di incontrare bambine e bambini che saranno presenti al centro commerciale. “Tutto è iniziato da un video e da una ragazzina che aveva tanti sogni – commenta Charlotte M. - è solo grazie ai tanti fan che mi hanno seguito dal primo giorno che sono arrivata sino a qui. E’ una grande emozione incontrarli e ringraziarli di persona e trasmettere a loro tutto l’entusiasmo che hanno trasmesso a me!”.

Appuntamento allora a Bari, al Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina per entrare nel mondo di Charlotte M. e condividere momenti intensi e divertenti con la spontaneità e l’allegria che caratterizzano la 15enne idolo glam di adolescenti e bambini.