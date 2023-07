“Che sera!”: il nuovo show di karaoke e cabaret al Parco Commerciale Barese

“Che sera!”, il nuovo show firmato Telenorba, approderà per la serata di chiusura al Parco Commerciale Casamassima, sabato 29 luglio alle 21. Un coinvolgente spettacolo di karaoke e cabaret in cui il pubblico sarà invitato a mettersi in gioco e dare prova del proprio talento.

Sono in totale 5 le tappe del tour che per tutto il mese di luglio viaggia attraverso la Puglia, con il suo carico di musica e comicità: oltre a Casamassima, lo show vi aspetta a Monopoli il 15, a Gravina il 18, a Lecce - Marina di San Cataldo il 23 e a Galatina il 26.

L’estate si arricchisce di imperdibili occasioni di svago al Parco Commerciale Casamassima, punto di riferimento per lo shopping, i servizi e l'intrattenimento, in città e non solo.

