'Che sera', lo show di Telenorba nelle piazze di Puglia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 15/07/2023 al 29/07/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Cinque città, cinque piazze, cinque show. E’ “CHE SERA!” il nuovo programma per l’estate, condotto da Valentina Persia con il duo Boccasile & Maretti, che Telenorba porta in alcune rinomate località pugliesi.

Guest i gruppi femminili Le Rivoltelle e le Sisters Queen.

Un palco a disposizione di artisti in erba, persone comuni con un talento per il canto o la comicità si esibiranno vivendo per una sera il loro sogno di gloria senza l’ansia della gara e della selezione.

A salire sul palco saranno gli aspiranti artisti che nelle scorse settimane hanno risposto all’invito diffuso attraverso promo Tv e social.

Non è un talent, è un programma “per cantare e divertirsi insieme”: due ore di spettacolo dal vivo con musica e comicità che daranno vita poi alla programmazione di 10 puntate nel prime time di Telenorba.

Nessun giudice solo il calore della piazza.

“CHE SERA!“, la serata si conclude poi con il dj set di Veronica di Radionorba con Steven Sale.

Date e località dello show con inizio spettacolo alle ore 21:00, Ingresso libero: