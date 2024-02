Lo spettacolo "Che stress andare a teatro" in scena ad Altamura

Sabato 10 febbraio ore 21.00 al Teatro Mercadante di Altamura arriva la compagnia TEATRO STABILE NISSENO di Caltanissetta con una commedia tutta da ridere, per il 20º Festival Bombetta d'Oro.

Tutto nasce quando ad una coppia, Fofò e Catena (marito e moglie), molto ignoranti vengono regalati dalla padrona di casa due biglietti omaggio per andare a vedere a teatro uno spettacolo di ricerca, radical chic. Dopo i primi tentennamenti e dubbi decidono di andare. C’è da scegliere però l’abbigliamento adatto per una serata così “speciale”. “Cappello o non cappello”. “Abito lungo o corto”. “Vestito con cravatta o senza”. Scelte difficili per chi non pratica abitualmente un teatro. O per meglio dire per chi come Fofò e Catena non lo praticano affatto. Però il tempo stringe e bisogna decidere in fretta. Se poi a far perdere tempo ci si mette pure una “strana” vicina di casa che non perde occasione per presentarsi sempre con scuse diverse a casa dei coniugi Fofò/Catena, tutto diventa più complicato e inverosimile.

Come è tipico della FARSA, non mancano i colpi di scena, i ribaltamenti di ruolo, le situazioni paradossalmente comiche che s’innescano una nell’altra. Sono tutti spunti possibili per ampliare le scene in altrettante ipotesi brillanti, con la chiara intenzione di rendere quanto più comico possibile il tessuto drammaturgico. Cercando, al tempo stesso, di lasciare intatta la carica ironica del testo, destinandola ai suoi scopi minimi (se non di critica sociale) quanto meno di riflessione.

La Compagnia siciliana cerca di raccontare frammenti di verità (quando è possibile) attraverso lo strumento del divertimento: sia esso nel segno della commedia che in quello, più surreale e fisico, della farsa.

BIGLIETTI

Poltronissima € 14

Poltrona / palco centrale €11

Palco laterali / Loggione €8

Riduzione - €3 per under 26.

?????: Acquistando 1 palco intero oppure 4 posti in platea, 1 lo paghi solo 2€!

??????? ????????? ??? https://wa.me/+390803101222