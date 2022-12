'Chedda dì' al Teatro Abeliano

CHEDDA DÌ - Poema in dialetto barese

Ideato, scritto, diretto ed interpretato da Nico Sciacqua

Chitarra del Maestro Simona Armenise.

Spettacolo vincitore ROMA FRINGE FESTIVAL 2021 - Miglior Attore



A man, in riva al canalone

tra colori e mercati rionali

e sotto un semplice balcone

ove al cor, spuntaron l'ali.

Or, non vorrei dir null'altro

non so se parlo poco o tanto

convien esser muto e scaltro

per non svelar l'intero incanto.

(da Kedda dì)



Più forte del miracolo in sé è la fede che proiettiamo su di esso. Potente atto capace di cambiare gli eventi e dirottare la direzione dell’universo. È quanto accade con alcuni momenti poetici ed è quello che avviene con Kedda dì | Poema in dialetto barese. In Terra di Bari le antiche maledizioni solitamente affiorano alla memoria con il titolo di questo lungo poema: Kedda dì (quel giorno). Proprio quello in cui accade un fenomeno inaspettato. (dalla critica di Gabriella Birardi Mazzone)