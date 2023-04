A Molfetta l'incontro 'Chi si forma non si ferma!" come sfruttare al meglio gli strumenti social e il web

Appuntamento giovedì 26 aprile alle 15 presso il Puglia Village di Molfetta. Al centro del dibattito, sfruttare al meglio gli strumenti social e il web

“Chi si forma non si ferma!” è il titolo di una serie di incontri promossi da Confesercenti Bari, il prossimo si terrà giovedì pomeriggio 27 aprile, alle 15, presso il Puglia Village di Molfetta (in via dei Portuali 12). L’incontro è organizzato in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Bari. Il focus del momento di formazione sarà incentrato sugli strumenti social e web per le attività di somministrazione e la conseguente possibilità di generare profitti sfruttando al meglio questi strumenti. Nel corso del pomeriggio, sono previsti gli interventi della presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura, del delegato Confesercenti Molfetta, Salvatore Farinato, del sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, dell’assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Molfetta, Carmela Anna Minuto e dell’assessore al marketing territoriale Giacomo Rosiello. A relazionare sui nuovi strumenti a disposizione per incrementare la produttività aziendale grazie ai social e al web saranno Alessandra Mottola, Simona Lato e Vito Macina di Punto Impresa Digitale Bari.