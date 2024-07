Chiacchr e frutt, edizione chi.fru.bio ad Adelfia

Quarto e super appuntamento con Chiacchr e Frutt , la tradizionale Sagra di produzioni agricole, artigianali e del buon cibo nellavecchia Stazione di Adelfia . Questa, la nostra proposta per un fantastico venerdì da trascorrere insieme!



Dalle Ore 18:00 circa

IL MERCATINO

(aggiornamenti in corso)

l’Azienda Agricola Secondo Natura

l’Azienda Apiquarta

l’Azienda Agricola Porreca

l’Azienda Agricola Il Trullo del Re

l’Azienda Agricola AliMurgia

l’Azienda Agricola Leonardo Gaddi

IdeAle di Alessandra DI

Un sacco di Idee di Maria Cacciapaglia

Fatto a mano da Anna di Anna Torro



dalle ore 18:30 circa

Secondo appuntamento con DIGITALMENTIS, in collaborazione con Unione Nazionale Consumatori Puglia e ADICONSUM Puglia. Titolo del workshop è: “Internet per la terza età: come navigare in sicurezza”. Interventi a cura dell’ing. Francesco Flora e del dott. Giacomo Pirolo. Al termine, per i soli iscritti al, workshop, estrazione di tre cesti con le eccellenze agroalimentari delle Aziende produttrici presenti



dalle ore 20:00 circa

Inaugurazione del tour di presentazioni dell’ultima e bellissima opera editoriale di Nico Catalano dal titolo “Essere Puglia. Storie e imprese di chi ha deciso di tornare.” edito da Giazira scritture. Dialogherà con l’autore la prof.ssa Rosa Limongelli.



dalle ore 21:15 circa

Live musicale “ASSOLO A DUE. Omaggio al cantautorato internazionale” con la presenza del super duo di artisti adelfiesi composto dalla bravissima cantante e cantautrice Rosemary Nicassio e dal talentuoso pianista Leonardo Torres.



IL MENU

? Panino con mortadella e provolone, focaccine con la mortadella e piatti di salumi e formaggi della Salumeria Antichi sapori di Lorenzo Gatti

? Panino con zampina della Braceria del Borgo

? Spaghetti alla San Giuannin dell’Associazione Culturale Il Melograno

? Anguria Cup della frutteria Squisi Frutta

? Cornetti del Bar Clamè

? Vino della Cantine Angiuli e delle Cantine Imperatore

***

Con il Patrocinio del: Comune di Adelfia

Hanno creduto in noi: Plus Carburanti di Ennio Picicci e Piero Cinotti | Footballite di Nuccio Busto | PGS Mega Store di Mario Melcarne | Industrie Fracchiola, Divisione Impianti | Musella Servizi Immobiliari di Maristella Musella.