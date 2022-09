“Chiacchr e frutt” il mercatino a km zero in stazione

Questo, il programma goloso e festoso di Venerdì 16 settembre:



dalle ORE 18:00

MERCATO Apertura della Sagra con il Mercatino agricolo e artigianale a km zero con produttori e artigiani del territorio: l’Azienda Agricola Rosa Pirolo, Azienda Agricola Helianthus, Azienda Agricola Campocosì, Azienda Agricola AliMurgia, Azienda Agricola Biologica Giunchiglia, Azienda Agricola Secondo Natura, Azienda Agricola 2P, Azienda Agricola Méstagnaz, ResinArt.Domy, Dora Cloud



alle ORE 19:30

DIVERTIMENTO Teatrino dei burattini in legno e tanto divertimento per i piccoli con Guido della Compagnia dei Birbanti



dalle ORE 20:00

STREET FOOD & VINO

Caciocavallo impiccato e tipicità del territorio della Norcineria Gavì.

Focacce gourmet e frise condite del Panificio I Sapori del Grano.

Spaghetti alla San Giuannin dell’Associazione Culturale Il Melograno.

Assaggi di Grano buono di Rutigliano® dell’Azienda Agricola 2P.

Formaggi della Murgia con miele e composta di pere dell’Az. Agr. AliMurgia.

Percoche e vino della Frutteria Squisi Frutta.

Stuzzicheriedi Italian Bean.

Cornetti e paste artigianali e super gustosi della Pasticceria Ungari.



Degustazione guidata di Vini del territorio.



INGRESSO e PARCHEGGIO GRATUITI.

Posti a sedere e una bella e festosa atmosfera familiare.



Appuntamento alla vecchia Stazione