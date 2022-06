“Chiacchr e frutt” il Mercatino agricolo e Artigianale a chilometro zero in stazione

Venerdì 3 giugno, a partire dalle 18:00, si inaugura la stagione estiva del tradizionale Mercatino agricolo e Artigianale “Chiacchr e Frutt” con una veste rinnovata, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Tipica Adelfia, nella vecchia stazione ferroviaria di Adelfia.



L’Edizione 2022 nel suo complesso sarà tutta dedicata alla Terra e in tal senso sono previsti degli agrolaboratori per piccoli e grandi, proiezioni cinematografiche, talk e approfondimenti sui temi della terra, dell’agricoltura, dell’ambiente, dell’alimentazione e della biodiversità.



La Sagra della vecchia Stazione si riproporrà ogni primo e terzo venerdì del mese con una offerta di prodotto sempre diversa ed estremamente ricca, con al centro il “Banco della Terra”: una selezione preziosa, accurata e, soprattutto, stagionale di prodotti tipici, autoctoni e biodiversi che saranno al centro delle riflessioni comuni.



Questo, il programma per il primo appuntamento di Venerdì 3 giugno.



ORE 18:00 - Inaugurazione del Mercatino Agricolo e Artigianale a km zero – Edizione 2022 con prodotti biologici e a km zero, i grani antichi e la pasta artigianale della Murgia, i legumi di Laterza, i fichi Made in Adelfia, la frutta locale, varie creazioni artigianali.



ORE 19:00 - Proiezione del cortometraggio “Difese Naturali”, opera filmica a cura dell’Istituto Comprensivo “Moro – Falcone” di Adelfia.



ORE 19:30 - Racconti intorno al “Banco della Terra” con Pasquale Venerito, Ricercatore del Centro Ricerca “Basile Caramia” di Locorotondo.



ORE 20:00 - Street food con Officina Pub 2.0, che presenterà la novità del panino “Il Tipico”, le frittelle buone dell’Associazione Culturale Il Melograno, i coni con frutta fresca a pezzi della Frutteria Squisi Frutta e gli snack di “intrattieni” di Italian Bean.



Che la Sagra in Stazione abbia inizio! E per maggiori informazioni seguite