“Chiacchr e frutt” il km zero in stazione, la Sagra di prodotti agricoli e artigianali nella vecchia Stazione di Adelfia

Torna CHIACCHR E FRUTT, la tradizionale Sagra di prodotti agricoli e artigianali nella vecchia Stazione di Adelfia.

Torna il venerdì adelfiese tornano le serate in compagnia dei nostri produttori a km zero, le bravissime artigiane e il buon cibo

Questo il programma di Venerdì 9 giugno:

- alle ore 18.00 apertura del Mercatino Agricolo e Artigianale a km zero con l’Az. Agr. 2P, l’Az. Agr. Biologica Giunchiglia, l’Az. Agr. Biologica AliMurgia, l’Az. Agr. Apiquarta, l’Az. Agr. Biologica Biagio Clemente, l’Az. Agr. Helianthus, Piadivì, Birreria Lieviteria e le creazioni di Debora, Irene Covella, Snart, Domenica Vitali e Claudia Cardetti.

- alle ore 19.00 presentazione del libro “Mediterranea. Un dialogo” scritto da Dimitri Deliolanes e Leonardo Palmisano, edito da Fandango Libri. Dialoga con uno degli Autori, Leonardo Palmisano, la Giornalista Cristina Angiuli.

- dalle ore 20.00 circa torna il nostro street food, dolce e salato. Con le pennette alla puttanesca dell’Ass. Il Melograno, i panini con la mortadella e i piatti di salumi e formaggi di Lorenzo Gatti. E per finire, le crepes dolci di Santa e le stuzzicherie varie negli stand.