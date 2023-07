“Chiacchr e frutt” il km zero in stazione, la sagra di prodotti agricoli e artigianali nella vecchia stazione di Adelfia

Quarto e IN-CRE-DI-BI-LE appuntamento con CHIACCHR E FRUTT, la tradizionale Sagra di prodotti agricoli e artigianali nella vecchia Stazione di Adelfia. Ecco a voi il super programma di Venerdì 21 Luglio dedicato ai piccoli e ai grandi ospiti



dalle ore 19.00 Mercatino Agricolo e Artigianale a km zero, prodotti freschi, stagionali e trasformati dell’Az. Agricola 2P, Az. Agr. Biologica Giunchiglia, Az. Agricola Campocosì, Az. Agr. Biologica Alimurgia, Az. Agricola Il Trullo del Re, Az. Agricola Tassielli e Az. Agricola Agriconetto, Apiquarta, Piadivì.

Le creazioni artigianali di Deborah Lionetti, Barbara Lauria, IdeAle, Terry Lop Accessories, ResinArt.Domy.



alle ore 20.00 PUPPETS & BUBBLES. Esilarante spettacolo con Marionette il super Sparabolle a cura del Centro ludico HAKUNA MATATA. Per bambini dai 2 ai 99 anni. Ingresso GRATUITO. Info e prenotazioni al numero 3496095640.



alle ore 21.30 PIETRO VERNA in CONCERTO “…e mi sogno i sognatori” Canzoni d’Autore.



E poi il goloso street food, dolce e salato:

SUPER BRACE della Macelleria D’Addiego con zampina e bombette al capocollo di Martina Franca e philadelphia.

ALL YOU CAN FREATT di 900 Street Food con fritti misti di pettole, polpette e caciocavallo pastellato.

SUMMER Piatto di pennette con zucchine e fiori di zucchine, pancetta e ciliegini dell’ Associazione Culturale Il Melograno.

GRAN DOLCE Gelato artigianale dell’ Antica Caffetteria Vittoria. Cornetti e paste della Pasticceria Petrone.



Vino della Cantina Angiuli e delle Cantine Imperatore.









PARCHEGGIO GRATUITO.