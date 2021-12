“Chiacchr e frutt” il mercatino di Natale. Sabato 18 dicembre, a partire dalle 17:30, avrà luogo l’ultimo appuntamento con il Mercatino di Natale “Chiacchr e Frutt” a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Tipica Adelfia, nella vecchia stazione di Adelfia.



I formaggi biologici di provenienza murgiana; le clementine, le arance e i buonissimi lime a denominazione De.Co. di Massafra; gli ortaggi bio prodotti nella campagna bitrittese; le buonissime mele pink lady Made in Adelfia; le olive dolci e le mandorle di Sannicandro; le insalate coltivate in idroponica e conservate fresche con le radichette; il buonissimo miele; gli ottimi vini delle cantine locali.



Il mercatino è inoltre arricchito e impreziosito dalle tantissime e bellissime creazioni artistiche degli artigiani e degli hobbysti, del maestro terracottaio e dei maestri presepisti. E tutto, contribuisce a creare una bellissima atmosfera natalizia calda e familiare.



Infine il cibo. Sabato la proposta gastronomica prevede il classico e sempre gradito panino con la salsiccia arrostita sui carboni, un piatto caldo di pasta e fagioli con cotica di prosciutto di maiale, il vin brulè e le caldarroste.



Guarda il foto racconto dei sabato precedenti!

Green pass obbligatorio. Mascherina obbligatoria. Parcheggio gratuito.



Per informazioni, contattare -anche tramite whatsapp- il numero 3480348066.