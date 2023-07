“Chiacchr e frutt”: la sagra di prodotti agricoli e artigianali nella vecchia stazione di Adelfia

Quinto e unico appuntamento di agosto con CHIACCHR E FRUTT, la tradizionale Sagra di prodotti agricoli e artigianali nella vecchia Stazione di Adelfia. Ecco a voi il super?programma di Venerdì 4?? Agosto



?dalle ore 1??9??:0??0?? Mercatino Agricolo e Artigianale a km zero, prodotti freschi, stagionali e trasformati dell’Az. Agr. Rosa Pirolo, Az. Agr. Biologica Giunchiglia, Az. Agr. Campocosì, Az. Agr. Biologica Alimurgia, Az. Agr. Il Trullo del Re, Az. Agr. Tassielli, Az. Agr. Agriconetto, Apiquarta, Az. Agr. L'Ardito.

Le creazioni artigianali di Deborah Lionetti, ResinArt.Domy, Un sacco di idee, Carmen Carelli.



?alle ore 2??1??:3??0?? all'interno del progetto musicale LA SERA DEI MIRACOLI, Concerto Live dal titolo Piazza Grande, Omaggio a Lucio Dalla. On stage Piero Rinaldi Voce | Leonardo Torres Piano | Lorenzo D'Urso, Basso | Giuseppe Bruni, Batteria.



?E intanto dalle ore 2??0??:3??0?? il goloso street food, dolce e salato:

IL CLASSICO Panino con zampina alla brace della Macelleria Pastore.

IL TIPICO Panino mortadella e provolone, e piatti assortiti di salumi e formaggi della Salumeria Gatti.

IL FORTE. Piatto di pennette all'arrabbiata dell’Associazione Culturale Il Melograno.

E COME DOLCE. Gelato artigianale dell' Antica Caffetteria Vittoria. Cornetti della Pasticceria Petrone.

Vino della Cantina Angiuli e delle Cantine Imperatore.



Venite a festeggiare con noi????

??PARCHEGGIO GRATUITO.