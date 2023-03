Ricominciamo dalla poesia. Con “In forma di parola” la Fondazione Di Vagno esplora le risorse del linguaggio

Due giorni per imparare a costruire personalità creative e per insegnare ai più piccoli come alimentare ed esprimere un pensiero libero. È quanto fa "In forma di parola. Leggere poesia alla scuola primaria", il progetto realizzato dalla Fondazione Di Vagno con il finanziamento del CEPELL – il Centro per il libro e la lettura.

Domani giovedì 16 marzo alle 17.00 nella Community Library della Fondazione Di Vagno nel Monastero di San Benedetto a Conversano e venerdì 17 marzo alle 16.00 a Bari nell'Auditorium della Biblioteca De Gemmis, si svolgerà il quinto appuntamento di “Poesia e scuola, poesia a scuola” un corso di formazione a cura dell’associazione culturale Hamelin, dedicato alle docenti di scuola primaria.

Protagonista della due giorni sarà Chiara Carminati, autrice di storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi. Esperta in didattica della poesia e docente in corsi di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari, in Italia e all’estero. Chiara Carminati ha anche realizzato spettacoli di poesia e narrazione che intrecciano parole, musica e immagini. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice, nel 2015 il Premio Orbil dell’Associazione librerie indipendenti ragazzi, il Premio Alvaro-Bigiaretti, il Premio speciale della giuria del Premio Andersen e il Premio di Letteratura per Ragazzi ‘Laura Orvieto’.

Prima di Chiara Carminati, hanno già raggiunto Conversano: Giusi Quarenghi, Bruno Tognolini e Silvia Vecchini.

Il progetto “In forma di parola” mette al centro la poesia e la parola, intese come spazio letterario di conoscenza e come strumento per esplorare e fare proprie le risorse del linguaggio.

Presentato dalla Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1889-1921)", è risultato primo classificato nella graduatoria del bando “Educare alla lettura 2020” promosso dal CEPELL.

“In forma di parola” vede coinvolta una rete di partenariato di realtà e istituzioni: il Comune di Conversano, i Patti locali per la lettura di Conversano, del Comune di Putignano e del Comune di Rutigliano, la BIBA - Sezione Bambini e Ragazzi della Biblioteca "M. Marangelli" di Conversano, la Biblioteca Comunale “Raffaele Chiantera” di Polignano a mare, la Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze di Bari, le librerie Skribi Bistrot Letterario · Parole Suoni Gusto, Lik e Lak, SVOLTASTORIE - Libreria per ragazzi e Millelibri - Poesia e altri mondi, l'APS Semi di Carta e l’APS Puntoeacapo.

Oltre agli incontri di formazione a numero chiuso, il progetto prevede anche laboratori “esemplari” tenuti nelle classi con l’obiettivo di costruire dei modelli per svolgere attività sulla lingua poetica assieme a bambine e bambini.

La mattina del 17 marzo, infatti, Chiara Carminati incontrerà una classe dell’Istituto comprensivo “G. Minzele - G. Parini” di Putignano.