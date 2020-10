Chiara Civello in concerto all’auditorium Madonna della Pace di Molfetta

Nuovo appuntamento con la stagione concertistica promossa dalla Fondazione Vincenzo Maria Valente. Domenica, 18 ottobre, la voce calda di Chiara Civello accenderà l’auditorium Madonna della Pace, con brani che hanno fatto la storia della musica italiana e con brani tratti dal suo ultimo lavoro “Eclipse”. Inizio concerto, ore 20.30.

Per Chiara Civello, artista amatissima dalla critica, si tratta di un ritorno. Si era esibita, con grande successo, a Molfetta, nell’estate del 2014. Chiara Civello, vanta una serie di collaborazioni di prestigio da Burt Bacharach a Esperanza Spalding o Al Jarreau, da Chico Buarque a Gilberto Gil. Ha all’attivo sei album di successo. Nell’ultimo Eclipse ci sono tutti gli elementi che da sempre caratterizzano la sua musica, ma le sfumature sono inedite, grazie anche alla produzione di Marc Collin (a.k.a. Nouvelle Vague). Tra gli ospiti ci sono Francesco Bianconi dei Baustelle, Cristina Donà, Diego Mancino, Pippo Kaballà, i giovani cantautori Dimartino e Diana Tejera, i grandi musicisti brasiliani Pedro Sà e Roubinho Jacobina.

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili (al costo di € 20,00), presso Cin cin bar, via Dante, Molfetta e Bar IT, corso Umberto, 2/c Molfetta. I posti sono limitati nel rispetto delle disposizioni Covid.