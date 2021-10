“I Solisti per la domenica di carta” per “Le Domeniche dell’Eurorchestra in San Carlo Borromeo”: concerto della chitarrista Chiara Corriero

Domenica 10 ottobre, alle 20, per il ciclo de “Le Domeniche dell’EurOrchestra in San Carlo Borromeo” (via Colonnello de Cristoforis 7, Bari) è in programma il Concerto “I Solisti per la Domenica di Carta”. Ad esibirsi la giovane e talentuosa chitarrista Chiara Corriero, vincitrice del Premio Nuovi Talenti del Concorso EurOrchestra-Nuovi Interpreti 2018.

In programma musiche barocche e romantiche, a partire da Bach, dedicate a La Domenica di Carta, manifestazione che si celebre il 10 ottobre in tutta Italia, con la esposizione del nostro patrimonio archivistico. Chicca della serata alcune importanti composizioni del compositore svizzero italiano Giulio Regondi, nato a Ginevra nel 1822, prodigioso chitarrista e innovatore della tecnica dello strumento.

Presentazione a cura di Barbara Mangini.

L’appuntamento, a ingresso libero, sarà riservato ai possessori di green pass, fino a copertura dei posti disponibili.

Il concerto verrà replicato martedì 12 ottobre alle 10,30 per i Matinées di Musica in Libertà, la rassegna a cura dell’EurOrchestra ospitata nella Chiesetta - Sala Matrimoni del Municipio I di Bari (via Trevisani 206).

per informazioni: 3284475514; 3406474749;

segreteria@eurorchestra.it

facebook.com/groups/ 45444837611/

www.eurorchestra.it

