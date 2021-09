Chiara Franchini a Rutigliano in 'L'amore segreto di Ofelia'

Due attori provano a distanza il testo di Berkoff: lei è Ofelia e si immaginava il suo Amleto in modo molto diverso da quello a cui la realtà l’ha messa a confronto. Dopo un iniziale disappunto, però, la fascinazione per il testo, con le sue spiraliformi e sensuali circonvoluzioni retoriche, prende il sopravvento e la costringerà (drammaticamente) a rivedere le sue posizioni iniziali.

7 settembre - ore 21

Chiara Francini

L'AMORE SEGRETO DI OFELIA

Istituto Comprensivo Settanni Manzoni, RUTIGLIANO

Costo biglietto € 10,00 posto unico.

I biglietti sono in vendita c/o la sede protezione Civile di Rutigliano in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 1 tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 20,30

Biglietti disponibili anche online al link https://bit.ly/3yCRGva e nei punti vendita Vivaticket.

Botteghino la sera degli spettacoli dalle ore 20.00.

Info: tel 080.4768808 - 351.7291402

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...