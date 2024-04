Chiara Tagliaferri dialoga con Nicola Lagioia su 'Femminismi e partriarcato'

Prezzo non disponibile

Saranno le donne, questa volta, a far sì che l’Italia faccia il salto necessario a diventare un paese migliore, meno violento, più civile, e anche più felice? È l’interrogativo al centro dell’ultimo appuntamento della rassegna ‘Un paese senza’, curata da Nicola Lagioia, presidente onorario di Teatri di Bari, al Teatro Kismet di Bari.

Lo scrittore Premio Strega dialoga giovedì 2 maggio alle ore 20 con Chiara Tagliaferri nell’incontro intitolato Femminismi e patriarcato. Tematiche affrontate dalla scrittrice, autrice radiofonica e podcaster anche nel libro ‘Morgana’ - scritto a quattro mani con Michela Murgia – e che sempre più sono al centro del dibattito pubblico. Narrazione che, inevitabilmente, da privata tende a diventare oggetto del confronto politico.

Si chiude così la rassegna che attraverso le voci di importanti intellettuali e scrittori del nostro tempo – ospiti dei precedenti incontri Chiara Valerio e Tomaso Montanari – ha provato a tracciare una nuova via nell’Italia del 2024, un paese inquieto, in un continente inquieto, dentro un mondo ancora più turbolento e in apparenza fuori controllo.

Anche nell’ultimo appuntamento della rassegna sarà presente nel foyer lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

Biglietto unico per ciascun appuntamento di 6 euro. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Per info 335 805 22 11.