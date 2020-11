Appuntamento con Chiara Valerio e il suo 'La matematica è politica' al Libro Possibile Winter

Ripartono in streaming gli incontri letterari della sezione “Winter” del Libro Possibile. Mercoledì 4 novembre, alle 18, Chiara Valerio presenta il suo ultimo libro La matematica è politica (Einaudi). L’evento si svolge su Microsoft Teams, nel rispetto delle precauzioni anti-Covid. Intervengono: Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima; Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio; Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile. Modera il dibattito, la professoressa Maurizia Limongelli.

Sarà su Microsoft Teams il primo evento del Winter con Chiara Valerio. Laureata in matematica con dottorato di ricerca in calcolo delle probabilità, dopo anni di insegnamento, la Valerio decide di dedicarsi alla scrittura. Autrice di libri, traduttrice, editor, collabora con L’Espresso, Vanity Fair e Robinson. È responsabile della Narrativa italiana per la casa editrice Marsilio e conduce L’isola deserta su Rai Radio 3. Ha contribuito a scrivere i soggetti di film di Nanni Moretti e di Gianni Amelio. I suoi ultimi libri sono stati pubblicati da Einaudi.

Ne La matematica è politica traccia un inedito parallelismo tra scienza dei numeri e democrazia. Entrambe, ci dice la Valerio, creano relazioni tra elementi all’interno di un contesto di riferimento. Entrambe, ancora, sono volte alla risoluzione di problemi e al superamento di errori attraverso l’applicazione di regole e, talvolta, attraverso l’innovazione creativa delle regole stesse.

Appuntamento con Chiara Valerio al Libro Possibile Winter, mercoledì 4 novembre, alle 18, su Microsoft Teams.