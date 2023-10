Chick to chick, dedicato a Chick Corea

Sabato 11 novembre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce omaggia Chick Corea con “Chick to Chick” interpretato da Bruno Montrone al pianoforte, Giuseppe Bassi L contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria.



Un concerto in Puglia in cui le anime dei 3 musicisti si uniscono per ricordare e celebrare la grandezza del pianista nato in Massachussets, di origini calabrosicule, al secolo Antony Armando Corea, partendo dal debutto discografico al fianco del trombettista Blue Mitchell nel 1964 a soli 23 anni, passando per il suo album d’esordio Tones for Joan’s bones del ’66, per Now he sings, now he sobs l’album del ’68 – che ha ottenuto il Grammy Hall of Fame nel 1999 – alla sua collaborazione con Miles dal 68 al 72, al periodo in cui esplorava gli impervi territori del free e dell’avanguardia con Anthony Braxton, a quelli del Jazz Rock con la band The return to Forever, quindi tornando al jazz con Michael Brecker e Steve Gadd, fino ad aver inventato il sound fusion degli anni 80/90 con La sua Elektric Band, fino al ritorno al sound piu’ acustico del sestetto con Avishai Cohen e Jeff Ballard a inizi 2000.