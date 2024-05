A Bari l'evento "Chiediamo di più per gli animali"

Animal Law Italia e LAV vi invitano all'evento "Chiediamo di più per gli animali - Presentazione del manifesto delle associazioni animaliste per le elezioni europee", in programma a Bari domani, giovedì 16 maggio 2024, dalle 18:30 alle 20 circa presso Portineria 21 in via Cairoli 137/a (vicinanze Ateneo). Durante l'incontro, aperto alla stampa e alla cittadinanza, verrà presentata la campagna "Vote for Animals 2024" (www.voteforanimals.it) delle 11 principali associazioni animaliste italiane.

Sono stati invitati a partecipare i dodici candidati alle Europee della Circoscrizione Sud che hanno aderito al Manifesto delle associazioni, per un dialogo e confronto sulla tutela degli animali, dell’ambiente e della salute in vista delle prossime elezioni europee.

L'iniziativa fa seguito a quella nazionale già organizzata dalle associazioni a Roma lo scorso 10 maggio:

https://stream24.ilsole24ore. com/video/italia/elezioni- europee-ricciuti-maggiori- tutele-animali-ue/AF11GC0D