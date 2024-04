CHILDREN’S LAND Il sano divertimento a misura di bambino immerso nella natura costiera in programma domenica 28 aprile

contrada Capitolo - Monopoli. Green area, spiaggia, street food, animazione, spettacoli, escursioni naturalistiche, laboratori didattici, gonfiabili, mascotte, esibizioni cinofile e dj set.

Non poteva essere che la meravigliosa costiera Adriatica, la location ideale per ospitare un evento ispirato alla sostenibilità ambientale concepito per accogliere al meglio la famiglia. Infatti, nell’area incontaminata a cavallo tra la contrada monopolitana di Capitolo e il sito archeologico di Egnazia, si svolgerà un evento che si pone come obiettivo principale quello di immergere gli ospiti in una dimensione “a misura di bambino” in stretto contatto con la natura.

Ricco il programma di attività che, sin dal mattino, sarà capace di regalare un’esperienza genuina per una giornata indimenticabile all’insegna del sano divertimento incondizionato, rispettando il più possibile le buone pratiche verso i luoghi e delle persone.

Oltre a “spaparanzarsi” sulla spiaggio o sul prato, il programma della giornata prevede, sin dalla prim’ ora, una passeggiata naturalistica alla scoperta di un suggestivo percorso tutto da scoprire tra ulivi secolari ed una serie di spontaneità selvatiche. Presso la location invece, gli amici a 4 zampe saranno i primi protagonisti del programma, con un vero e proprio show, al quale seguiranno giochi di gruppo, animazione, balli e divertentismo, laboratori di creatività con materiali di recupero, apertura area gonfiabili ed altre attività in compagnia dei simpatici personaggi Disney/Pixar.

Si è pensato anche al palato con un’offerta street food rispettosa del territorio dove sarà possibile gustare succulenti panini con zampina e bombette arrosto, gli immancabili panzerotti e focaccine fritte, il richiestissimo caciocavallo impiccato su crostone, macedonie di frutta, gelati e bevande per tutti i gusti. Per l’intolleranza al glutine l’offerta prevede panini e fritti reperibili presso la zona bar, come, per gli ospiti più esigenti sarà possibile gustare un menù fisso, sia per adulti, che per bambini, comodamente seduti in formula self service.

Vi aspettiamo domenica 28 aprile dalle 10:00 sino a sera.

Location: c.da Capitolo - Monopoli

Posizione: https://maps.app.goo.gl/BiTrT5v5ztsEmfDB9



Ingresso gratuito con prenotazione ai contatti sotto riportati

Location accessibile

Parcheggio custodito

Non dimenticate il telo pic nic

Non è consentito introdurre cibo, bevande e contenitori in vetro.

In caso di maltempo l’evento avrà luogo a data da destinarsi.

Info e prenotazioni: 3665015522 – 3496495773 (anche Whatsapp)



Per i dettagli: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083159020768