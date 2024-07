"Chiostri e Inchiostri", a Noci la quinta edizione del festival letterario con ospiti, libri, talk, laboratori, mostre e concerti

Un viaggio nelle idee e nella letteratura, sintetizzato nell’incontro di volti, immagini e riflessioni tra i sentieri della città. Per riscoprire un nuovo umanesimo della cultura, e per meglio analizzare le sfide proposte dalla modernità. La città di Noci torna protagonista della cultura libraria pugliese e nazionale, con la quinta edizione di una manifestazione in continua crescita: è il festival letterario di mezza estate «Chiostri e Inchiostri», che si svolgerà dal 25 al 28 luglio 2024, nel centro storico di una delle più belle città pugliesi.

Questa edizione, arricchita da un giorno in più rispetto al passato, si svolgerà tra i luoghi all'aperto di Noci che ne delimitano i chiostri più suggestivi: Largo Rotolo, Largo Albanese, Largo Spirito Santo, Largo Porta Nuova, Largo Pietro Gioia, Largo Torre. Con inizio, tutti giorni, dalle 19,30 in poi, sino a mezzanotte inoltrata. Altre location del festival, tra mostre e laboratori, saranno il Chiostro delle Clarisse, Palazzo Comunale, Chiostro dei Domenicani, Gnostra Via Crocifisso, Via Torre, UTEN e Chiesa Santo Stefano.

La manifestazione, con la direzione editoriale del senatore Pietro Liuzzi, è organizzata dal Parco Letterario Formiche di Puglia, con il patrocinio del Comune di Noci e della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, con il sostegno del progetto regionale «mareAsinistra», in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e il Premio Bancarella. Oltre al supporto di numerosi sponsor privati.

Durante le quattro giornate del festival, il centro storico di Noci, con le peculiari caratteristiche di tessuto urbano in cui i percorsi si incontrano, si intrecciano e divergono virtuosamente, sarà al centro di una pluralità di voci e prospettive, messe a confronto tra loro per riflettere sui temi odierni. Ma anche su storie che si nutrono di passato e futuro, per dare una nuova luce al contemporaneo.

La quinta edizione del festival sarà idealmente dedicata ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, ricordato nel visual grafico dell’edizione 2024 dall’artista Nicola Genco, inteso come simbolo della voglia di esplorazione, conoscenza e scoperta dell’ignoto. E il programma si fa ancora più ricco, con più di 150 ospiti e un centinaio di incontri, suddivisi in quattro sere di mezza estate. Tra talk tematici, conversazioni e presentazioni di libri, concerti, reading, laboratori e mostre.

A partire da una lectio magistralis che impreziosirà il primo giorno del festival: giovedì 25 luglio, alle 21,30, in Largo Albanese, il Premio Strega Nicola Lagioia, introdotto da Piero Liuzzi, parlerà de «Il grande viaggio della letteratura. Perché, da Omero ai giorni nostri, l'arte di raccontare storie è importante per gli esseri umani».

Tra i tanti nomi eccellenti, torna a Noci Antonio Polito, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, insieme al Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, con la presentazione del libro «Il costruttore. Le cinque lezioni di De Gasperi ai politici di oggi»; l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, presenterà il libro «Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana», scritto a quattro mani con l'autrice Rossella Köhler; nota al grande pubblico per le partecipazioni nelle serie tv «Mare Fuori», «La porta rossa», «Noi siamo leggenda» (e nei film «Il bacio» e «Il sol dell'avvenire»), sarà a Noci Valentina Romani, al suo esordio letterario con la pubblicazione del libro «Guarda che è vero».

Altra presenza prestigiosa sarà quella della giornalista Cristina Bellemo, direttrice responsabile de «L’AbBeCedario», notiziario di Associazione Bambini Chirurgici dell’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste. Autrice di numerosi libri per l’infanzia, tradotti in una ventina di Paesi, nel 2021 le è stato assegnato il premio Andersen italiano come miglior scrittrice: a Noci presenterà i libri «Come un fantasma» e «Bambina senza alleati».

Non mancherà lo psicoterapeuta più conosciuto dei social media: Michele Mezzanotte, dopo il successo dello scorso anno, torna con il suo nuovo libro «La felicità (non) è un mito. Liberati dalla paura di non farcela».

Ruggero Cappuccio, scrittore, drammaturgo e regista di teatro e cinema, firma di numerose regie liriche per La Scala di Milano, il Festival di Salisburgo, l’Opera di Roma, il Maggio musicale fiorentino e il San Carlo di Napoli, sarà ospite con la presentazione del libro «La principessa di Lampedusa».

Tra gli scrittori pugliesi di grido, altro gradito ritorno a Noci è quello di Gabriella Genisi: in un sondaggio del Corriere della Sera, insieme a Camilleri, è risultata l'autrice di romanzi gialli più amata d’Italia. L'ideatrice delle indagini di Lolita Lobosco, che ha ispirato la celebre serie tv su Rai1, poi trasmessa in tutto il mondo, presenterà le nuove avventure del fascinoso vicequestore siciliano, Giancarlo Caruso, nel libro «Giochi di ruolo».

Tra gli altri nomi di grande richiamo del festival nocese, l’attore Lino Guanciale sarà protagonista in un reading con uno dei più contesi romanzieri italiani, Gian Marco Griffi (e il suo libro «Ferrovie del Messico»); e poi ancora Antonio Caprarica, Francesco Carofiglio, Marcello Introna, Marina Tagliaferri, Ettore Bassi, Marina Di Guardo, Matteo Paolillo, Sonia Aggio (tra i 12 finalisti del Premio Strega 2024), Dario Voltolini (nella sestina dei finalisti dello Strega 2024), Aurora Tamigio, vincitrice del Premio Bancarella 2024 con «Il cognome delle donne».

Non mancheranno diversi talk tematici, tra musica, letteratura, teatro e attualità: il 25 ci sarà la cantautrice Chiara Civello, il 26 i già citati Guanciale e Griffi, il 28 toccherà al reading teatrale di Ettore Bassi («Marco, un giovane sognatore»), alla musicista nocese Elena Paparusso e al concerto della Smartphone Acousmatic Orchestra di Gianni Console.

E ancora, 5 talk come «Pietramadre: un nuovo brand per il territorio» (con Francesco Intini, Francesco De Carlo, Domenico Ciliberti, Vito Carrieri, Lucia Parchitelli, Pasquale Gatta, Anna Corallo e Marco Piva), «#MareAsinistra: Migrazioni di oggi e di domani» (con Nicolò Andreula, Gianna Elisa Berlingerio, Cristiano Carriero e Rocco De Franchi), «Il lungo viaggio dell’acqua in Puglia» (con Vito Bruno, Domenico Laforgia, Antonio Matarrelli e Francesca Portincasa), «Sostenibilità tra azioni necessarie (Scilla) e azioni possibili (Cariddi)» (con Walter Ganapini, Aristide F. Massardo, e Lella Miccolis), «Intelligenza artificiale: rotte tracciate e deviazioni impreviste» (con Pietro Leo, Antonella Montone e Gianluca Selicato).

Quindi, tutti gli altri autori presenti con i loro libri: Antonio Gelormini, Giandomenico Vaccari, Tommaso Adriani Galiani, Matilde Sabato, Lucio Notarnicola, Franco Miccolis, Giandomenico Amendola, Raffaele Gorgoni, Cristiana Pezzetta, Nicola D’Alessandro, Cinzia Raffin, Chiara Anicito, Angela Perrini, Domenico Semisa, Rosy Chin, Alessio Rega, Alessio Fortunato, Cristina Palumbo Crocco, Tonio Vinci, Sonia Versi, Elvira Zaccagnino, Gianni Spinelli, Antonella Bartolo, Ezio Sinigaglia, Francesco Giubilei, Irene Penazzi, Andrea Prencipe, Antonello Garzoni, Antonella Giardina, Cristian Aiello, Gianmaria Volpato, Nicola Gardini, Barbara Tamborini, Alberto Pellai, Andrea Covotta, Serena Banzato, Piergiorgio Paterlini, Fabio Fantone, Cosimo Buccarella, Franco Chiarello, Michele Di Bari, Giovanni Pellegrino, Giuseppe Milella, Piero Lotito, Angelo Petrosino, Marco Valle, Marina Di Guardo, Cristina Bellemo, Simone Salomoni, Antonio Ferrara, Gianni Sebastiano, Enrica Simonetti, Antonella Ricci, Maria Lucia Mastropasqua, Matteo Le Noci, Sara Le Noci, Nando Nunziante, Livio Minafra, Ugo Sbisà, Tommaso Stanzani, Marialuigia Girone, Francesca Ludovica Girone, Maria Pia Romano, Manuela Repetti, Sandro Bondi, Beatrice Zerbini, Michele Bellini, Michele Cordaro, Enzo Mansueto, Guido Traficante, Lucio Adriano Cito, Antonio Corvino, Elvio Carrieri, Francesco Introna, Giuseppe Lattante.

Sei le mostre organizzate in seno al festival: «Illustrazioni» di Nicola Genco, «In viaggio con Wondy», «Il ‘900 in terra di Bari», «AnimalEs» di Vito Novembre e Daniela Paradiso, «Ispirazioni Reali o Immaginarie che Siano» di GiòVanni B. N., «Il tempo passa ma le emozioni restano» di Franco Dormio e Daniele Laera. Due i laboratori per bambini e bambine: «I racconti del mare» a cura di Irene Penazzi, e «Laboratorio di Storytelling», a cura di Marialuigia Girone e Francesca Ludovica Girone.

La partecipazione agli eventi è gratuita, con gli incontri a ingresso libero fino a esaurimento posti. Info e dettagli sul sito www.inchiostrinoci.it e sulla pagina Facebook del festival, «Chiostri e Inchiostri» (facebook.com/inchiostrinoci).