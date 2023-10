Chitarra e pianoforte per i concerti d'autunno della Seven arts

Continua la serie dei concerti organizzati dall'associazione Seven Arts. Il 12 ottobre alle 20,30, sempre presso l'auditorium della Casa del Mutilato a Bari, in Largo Fraccacreta, sarà la volta del duo Vannucci-Torrigiani ad esibirsi in un recital per chitarra e pianoforte. Dal 2010 Lapo Vannucci e Luca Torrigiani, affermati musicisti toscani, formano un duo, nato da una profonda amicizia, con l'intento di esplorare nuovi ambiti della musica per chitarra e pianoforte. Il duo si esibisce regolarmente in Italia e all'estero, ricevendo, ovunque, unanimi consensi di pubblico e di critica che ne ha sempre esaltato la grande capacità comunicativa e l'attenzione costante alla bellezza del suono. Il programma è completamente dedicato ad autori italiani.

E' necessaria la prenotazione (whatsapp: 3281565073 - mail: sevenarts@mail.com).

Bari, 10 ottobre 2023



