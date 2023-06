A Bitonto la chiusura della collettiva d’arte “A Door to Beauty”

Ispirata da una citazione dell’attore e showman statunitense, Milton Berle, il quale affermata 'se l’opportunità non bussa, costruisci una porta', il prossimo 5 luglio si chiuderà a Bitonto la collettiva d’arte “A Door to Beauty”. La mostra, allestita negli spazi di Asteria Space, giovane startup impegnata nella promozione di artisti pugliesi fondata dalla giornalista e manager culturale Alessandra Savino, è stata inaugurata lo scorso 21 giugno.

In occasione del quarto anniversario della realtà bitontina, con sede in Piazza Moro 25, ha avuto luogo il vernissage di “A Door to Beauty” che vede in esposizione quindici opere d’arte tra fotografie, dipinti e installazioni. Un' apertura, uno sguardo, un ingresso, un punto di vista, una finestra, l'obiettivo di una macchina fotografica, un paesaggio incorniciato, la botola di una nave che si apre sull’azzurro del mare. Si potrebbe continuare all’infinito nel cercare significati metaforici, nascosti dietro il simbolo di una porta.

Legandosi al tema scelto per il quarto anniversario di Asteria Space, ovvero due ingressi sull'arte, questa collettiva ripropone, attraverso l'interpretazione di vari artisti, il concetto di 'sguardo' che si posa su una personale idea di Bellezza. Di qui il titolo della mostra "A Door to Beauty", una porta, ovvero un ingresso verso il bello.

Gli artisti in esposizione, selezionati attraverso una call lanciata da Asteria Space a fine maggio, sono Angie Gillman, Mariangela Sforza, Roberta Vadalà e Vito De Vanna, per la categoria pittura, Ennio Cusano, Francesco Rega, Luigi Scaringello e Pino Di Cillo per la sezione fotografia. A loro si aggiunge il nome di Gäbe, al secolo Luigi Gabriele, giovane e poliedrico artista del quale è esposta un’installazione legata alla performance “Open Day” a cura di Luigi Gabriele e Francesca Elicio.

La mostra dal 21 giugno è aperta al pubblico, con ingresso libero, tutti i giorni dal lunedì al sabato secondo i seguenti orari: lun-merc ore 16-20; mart-ven 9,30-13,30; giov 11-18; sab 18-20. Mercoledì 5 luglio è previsto il finissage della collettiva dalle 16 alle 20,30, evento durante il quale saranno presenti gli artisti e verrà proiettato il reportage video e fotografico della stessa mostra. Per l’occasione un pianoforte sarà a disposizione di chiunque vorrà. L’ingresso è libero. Per info scrivere a info@asteriaspace.it o chiamare il 3773872180.